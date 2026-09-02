Súper Niño en Argentina: estas serán las provincias más afectadas, dónde habrá lluvias fuertes y cuándo cambia el clima

Los expertos en meteorología advierten que los fenómenos climáticos de El Niño y el Súper Niño se prolongarán en Argentina tanto en 2026 como en 2027 .

Según lo señalan los expertos en meteorología , los fenómenos climáticos El Niño y el Súper Niño -eventos de origen climático relacionados con el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial- se prolongarán durante varios meses en la Argentina entre 2026 y 2027 . ¿Cuáles serán las provincias más afectadas, dónde se esperan más lluvias, ola polar y cuándo cambia el clima?

Se afirma que el fenómeno climático El Niño se extenderá hasta el otoño de 2027 en la Argentina . De este modo, El Niño mantendrá su fase cálida durante los próximos meses y se manifestará en lluvias frecuentes.

El fenómeno climático El Niño , que tendrá lugar entre 2026 y 2027 , podría resultar ser el más intenso de la historia, con el suficiente potencial para provocar eventos meteorológicos extremos en diferentes regiones del planeta.

Si este fenómeno alcanza su punto más extremo, podría dar lugar al denominado "Súper Niño".

En la Argentina, se manifestará en lluvias frecuentes en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

Lo cierto es que este fenómeno de El Niño podría convertir el 2027 en el año más caluroso de los registros. La Organización Meteorológica Mundial señaló que el fenómeno ya ingresó en una etapa de consolidación, con una probabilidad superior al 90% de persistir durante la primavera y el verano australes.

El meteórologo Mario Navarro señaló que "en la Argentina en primavera vamos a tener lluvias de entre un 15 y un 25 por ciento superiores a la media, mientras que en verano y a partir del otoño, se ubicarán entre un 20 y un 33 por ciento más que el promedio histórico, tanto en el centro del país como en el NEA y el NOA”, y añadió que “en la mitad del verano y durante todo el otoño 2027 tendremos el efecto de El Niño en su máximo esplendor”.

Asimismo, el climatólogo destacó que “El Niño se va a ir desarrollando lentamente y gestando, principalmente, sobre el noroeste y noreste del país. A partir de la segunda quincena de septiembre vamos a tener precipitaciones importantes sobre el centro oeste de Chaco, el norte de Misiones y de Formosa, el centro norte de Santa Fe y de Corrientes, el oeste y centro oeste de Tucumán, el centro de Santiago del Estero, Jujuy, el centro este y sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza y Catamarca”.

Las medidas preventivas en Buenos Aires para afrontar el evento climático de El Niño

Mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya implementó un plan de acción preventivo y de respuesta basado en alertas meteorológicas, monitoreo de zonas de riesgo y despliegue territorial que incluye 177 puntos identificados -pasos bajo nivel y puentes, estaciones de bombeo y desagües, calles y zonas de riesgo-, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de La Pampa firmaron un convenio de cooperación en gestión hídrica, para la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño 2026/27.

El fenómeno climático El Niño, que tendrá lugar entre 2026 y 2027, podría resultar ser el más intenso documentado hasta ahora.

Carolina Vera -investigadora superior del CONICET- manifestó que “El Niño no afecta igual a toda la Argentina. Hay dos zonas de mayor influencia muy claras: una es el centro-este del país, fundamental en la Cuenca del Plata entre los ríos Paraná y Uruguay, donde el impacto en las lluvias es más directo ; y la otra abarca Cuyo y los Andes norpatagónicos durante el invierno y la primavera”.

A su vez Eduardo Sierra -especialista en Agroclimatología- señaló que “la transición hacia la plena vigencia de El Niño avanza de forma paulatina. Si bien durante los meses fríos aún convivimos con irrupciones polares y circulaciones atlánticas, la señal tropical ganará terreno hacia la primavera y el verano, extendiéndose hasta el otoño del próximo año”.