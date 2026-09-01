Qué se sabe del hombre encontrado muerto en su departamento del centro de Neuquén

Tenía 56 años, era oriundo de Mendoza y desde hacía varios años vivía solo en la capital neuquina. Era empleado de una empresa petrolera

El hombre encontrado muerto este martes en un departamento del centro de Neuquén tenía 56 años y llevaba varios años viviendo en la ciudad. Su muerte es investigada por la Fiscalía de Homicidios, luego de que fuera encontrado con signos de violencia dentro de su vivienda.

Según informó el comisario Llaytuqueo a LM Neuquén , el hallazgo ocurrió alrededor de las 11, en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en Diagonal 25 de Mayo al 270. Una mujer que había llegado al lugar para realizar tareas de limpieza ingresó a la vivienda y encontró al hombre tendido sobre la cama.

La situación generó un inmediato despliegue policial y sanitario. Hasta el departamento llegó una ambulancia del SIEN y el personal médico constató que ya se encontraba sin vida.

Con el avance de las primeras diligencias, la Policía pudo confirmar la identidad de la víctima y algunos datos sobre su vida. Se trataba de un hombre de 56 años, nacido en Mendoza, que desde hacía un par de años residía en Neuquén.

Maria Isabel Sanchez

Vivía solo en el departamento donde fue encontrado. Allí transcurría su vida cotidiana y, según se pudo establecer, mantenía una actividad laboral estable como empleado de una empresa que presta servicios petroleros.

Precisamente, su ausencia en el trabajo fue uno de los datos que llamó la atención durante esa jornada. Sus compañeros advirtieron que no se había presentado y comenzaron a preocuparse por su paradero.

Ante la falta de noticias, se acercaron hasta su domicilio para intentar encontrarlo. Poco después, la mujer que concurría a realizar tareas de limpieza ingresó al departamento y encontró la escena que dio inicio a la investigación.

Pese a conocerse su identidad, las autoridades decidieron no difundirla hasta comunicarse con su familia.

Lo encontraron sobre la cama

El hombre estaba recostado sobre una cama y presentaba signos que llamaron la atención de quienes llegaron primero al lugar. De acuerdo con lo informado, los primeros indicios mostraron signos de violencia. La víctima presentaba golpes y laceraciones en el rostro, aunque todavía se debe establecer con precisión cuáles fueron las lesiones que sufrió y qué relación tuvieron con su muerte.

Por esas circunstancias, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios. La fiscal María Eugenia Inaudi interviene en el caso junto con personal de Criminalística, Medicina Forense y la División Homicidios de la Policía.

Una investigación que recién comienza

Uno de los datos que los investigadores deberán determinar es quién estuvo con el hombre durante sus últimas horas y qué ocurrió dentro del departamento. La puerta de la vivienda no estaba forzada cuando fue encontrado el cuerpo. Tampoco los vecinos de los departamentos contiguos manifestaron haber escuchado gritos, detonaciones o ruidos que permitieran advertir que se estaba produciendo algún hecho violento.

Por ahora, la Policía trabaja sobre distintas hipótesis y no descarta que otra persona haya participado de la muerte. Esa posibilidad surgió a partir de los primeros indicios encontrados en el cuerpo, aunque será la investigación la que determine qué ocurrió.

Maria Isabel Sanchez

Además de las pericias realizadas dentro del departamento, los investigadores comenzaron a tomar entrevistas a personas que puedan aportar información sobre la víctima, sus últimos movimientos y las horas previas al hallazgo.

Buscan pistas en las cámaras de seguridad

El edificio se encuentra en una zona de intensa circulación de la ciudad y en los alrededores existen numerosos dispositivos de circuito cerrado.

Por eso, otra de las medidas que lleva adelante la Policía es el relevamiento de las cámaras de seguridad. El objetivo es obtener registros que permitan establecer los movimientos de personas en las inmediaciones del edificio y determinar si alguien ingresó o salió del lugar durante el período que interesa a la investigación.

Mientras avanzan esas tareas, Medicina Forense trabaja para establecer la causa de muerte y Criminalística realiza las pericias correspondientes en la vivienda.

Por el momento, se sabe que la víctima era un hombre de 56 años, oriundo de Mendoza, que hacía algunos años había elegido Neuquén para vivir, residía solo y trabajaba como empleado de una empresa petrolera. Sus compañeros fueron quienes advirtieron su ausencia laboral y terminaron intentando localizarlo.

Ahora, la investigación busca reconstruir sus últimas horas y determinar qué sucedió dentro de su departamento antes de que fuera encontrado muerto.