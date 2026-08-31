Neuquén cambia sus accesos: Rolando Figueroa y Mariano Gaido anunciaron obras por US$175 millones

El anuncio fue realizado por el gobernador junto al intendente y a la ministra de Infraestructura de la Provincia, Tanya Bertoldi.

El gobernador Rolando Figueroa , junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido y a la ministra de Infraestructura de la Provincia, Tanya Bertoldi , anunciaron la licitación de la primera etapa de un conjunto de obras viales que permitirán transformar los accesos a la capital neuquina.

Las intervenciones forman parte de un plan integral que contempla una inversión conjunta de 175 millones de dólares y tiene como objetivo mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento demográfico y productivo que atraviesa la región.

El gobernador precisó que este lunes, 31 de agosto , se licitará la duplicación de la Autovía Norte hasta el río Neuquén, una intervención estratégica para ampliar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital y mejorar las condiciones de circulación.

“Vamos a estar licitando la doble vía hasta el río Neuquén, el puente sobre Casimiro Gómez y el puente sobre (Avenida) Los Paraísos, y vamos a complementar los dos rulos faltantes sobre el Cañadón de las Cabras”, detalló Figueroa.

En tanto, el martes se licitará el cruce entre las rutas Provincial 67 y Nacional 22, una intervención que permitirá mejorar la vinculación entre ambos corredores y avanzar en la conformación de una red vial de mayor capacidad y seguridad.

“Todo este corredor va a ser un corredor rápido, seguro y que va a mejorar el tiempo de traslado de todos los neuquinos”, remarcó el gobernador y recordó que esto es posible porque “logramos que la Nación nos pase este tramo. Eso nos permite iniciar estas obras”.

Sobre las obras

La primera etapa que se licitará contempla 6,5 kilómetros de duplicación de calzada de la Autovía Norte, desde el Tercer Puente hasta la rotonda de Casimiro Gómez, una intervención estratégica para mejorar la circulación y aumentar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital.

También se prevé la finalización del nodo Cañadón de las Cabras, con la construcción de los rulos que actualmente faltan para completar las conexiones y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector.

A estas obras se suma la elevación de la Autovía Norte en intersecciones clave, mediante pasos a distinto nivel que permitirán eliminar puntos de conflicto y agilizar la circulación. Los trabajos alcanzarán los cruces de Los Paraísos, Casimiro Gómez y la intersección con la Ruta Provincial 67, cuya duplicación ya se encuentra en marcha.

Esto permitirá avanzar hacia una Autovía Norte con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad, reduciendo las demoras que actualmente se generan en las principales intersecciones y rotondas.

Una nueva conexión para la capital

Las obras anunciadas forman parte de una planificación más amplia para reorganizar los accesos a Neuquén capital y generar una red vial acorde al crecimiento de la región.

El plan contempla intervenciones sobre los distintos corredores de acceso a la ciudad y una articulación permanente entre Provincia, municipio y el sector privado. En este esquema, la inversión de YPF constituye un aporte estratégico para acelerar obras de infraestructura que acompañen el desarrollo productivo de Neuquén.

“Esta es una muestra de que cuando trabajamos juntos, Provincia, municipio y las empresas, podemos transformar los recursos que genera el desarrollo en infraestructura que mejora la vida de los neuquinos”, destacó el gobernador.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido valoró el impacto que tendrán las nuevas obras en la ciudad y destacó que permitirán contar con accesos renovados y con mejores condiciones para quienes ingresan y egresan de Neuquén. “Nuevos accesos, iluminados, como hace años estábamos esperando en la ciudad de Neuquén”, expresó.

Según afirmaron desde la Provincia, la meta es avanzar progresivamente hacia una conexión mucho más fluida por la Autovía Norte, desde Senillosa hasta el límite con Río Negro, fortaleciendo uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la capital más importante de la Patagonia y su vinculación con el entramado productivo provincial.