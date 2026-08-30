Rolando Figueroa lanzará un plan plurianual para llevar el gas neuquino a todos los hogares

Proyecta superar los 500 kilómetros de traza que alcanzarían a localidades de las siete regiones de la provincia. Cómo se reinvertirán los recursos de Vaca Muerta.

El gobierno de Rolando Figueroa lleva adelante un plan integral cuyo objetivo central es que el gas llegue a todos los hogares de la provincia. No se trata únicamente de la extensión de la red troncal de gas natural, sino de garantizar que en cada localidad, paraje y comunidad las familias puedan cocinar y calefaccionarse sin depender exclusivamente de la disponibilidad de leña.

El plan Gas , diseñado por el Ministerio de Energía a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. ( HIDENESA ), proyecta superar los 500 kilómetros de traza que alcanzarían a localidades de las siete regiones de la provincia. El horizonte final es la red de gas natural, la alternativa más segura y económica de sostener en el tiempo.

Pero mientras esa red llega a cada punto de la provincia -un proceso que en algunos casos demandará algunos años - el Estado provincial despliega en forma simultánea otras soluciones que permiten avanzar desde ahora para dar respuesta a la ciudadanía.

Premisa de Figueroa

En cumplimiento de su premisa “el gas, primero para los neuquinos”, el gobernador Rolando Figueroa pondrá en marcha un plan para llevar el servicio de gas a cada uno de los hogares de la provincia, se trate de ciudades, localidades o parajes. Dado el alcance territorial y las particularidades históricas, este programa que se desplegará en forma plurianual -es decir, a lo largo de los próximos SEIS años- será un punto de inflexión.

Durante años -en rigor de verdad, décadas- los neuquinos asistieron a la amarga paradoja de anhelar lo que en realidad abunda. Neuquén es la propietaria de Vaca Muerta, nada menos que la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, por eso la decisión de garantizarles el acceso al gas a todas las familias, de norte a sur y de este a oeste, constituye un acto de estricta justicia.

Este plan, que será una continuidad ampliada de lo ya realizado por la presente gestión en materia de obras e inversiones, no sólo es el resultado de la planificación estratégica, sino también de la decisión de terminar con los privilegios y eliminar los gastos innecesarios del Estado, para reinvertir los recursos que genera Vaca Muerta en beneficios para la sociedad.

Es el resultado de un círculo virtuoso que se puso a rodar en diciembre de 2023: Figueroa trazó las estrategias para acelerar el desarrollo de la industria de los hidrocarburos y fortaleció el volumen de recursos que la administración no sólo destina a solucionar los problemas heredados y las cuestiones del ahora, sino también a sentar las bases de la Neuquén del futuro (cercano y no tan cercano).

Un nuevo perfil

Eso explica la decisión de invertir fuertemente en la equidad territorial y la igualdad de oportunidades, mientras construye el nuevo perfil de provincia exportadora de gas natural licuado (GNL), lo que será otro salto de calidad sin precedentes. Las primeras exportaciones están previstas para 2027.

Hacer que el gas llegue a cada uno de los hogares no es precisamente sencillo. Menos aún con las particularidades de la provincia ¿Cómo se logrará? A partir de la articulación con la compañía Camuzzi y la estatal Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa), que como tal llega a los lugares donde no es rentable desde lo económico, pero indispensable desde lo social.

En algunas localidades HIDENESA abastece con gas licuado de petróleo (GLP) -subproducto de la refinación del crudo y del procesamiento del gas natural- y en otras distribuye gas natural por redes. No son alternativas permanentes: el GLP por redes es el escalón que permite llevar gas a poblaciones que aún no tienen traza de gasoducto, y cuando el gasoducto llega, la localidad se convierte a gas natural. La conversión no vuelve obsoleta la inversión previa: las redes domiciliarias quedan en servicio y la planta de almacenaje y regulación se traslada a la siguiente localidad.

Así ocurrió cuando el gas natural llegó a Los Miches: la localidad pasó a red de gas natural y su planta de GLP se reasignó a Moquehue.La llegada del gas a distintas localidades constituye una realidad concreta en lo que va de estos dos años y medio de gestión; en los que también se encararon otras grandes obras de infraestructura de gas, como el gasoducto de la meseta de Añelo y la ampliación del gasoducto cordillerano patagónico.

Las etapas

La primera etapa del gasoducto de la meseta de Añelo se inauguró en marzo último, para abastecer a más de 2.000 personas en cuatro barrios, escuelas, un hospital y comercios. Haber resuelto el servicio de gas en la ciudad cabecera de Vaca Muerta habla por sí solo y resume el concepto de un antes y un después.

En paralelo, se realizaron fuertes inversiones en el Norte Neuquino (Alto Neuquén); al tiempo que -por otro lado- se firmaron acuerdos con Río Negro y Chubut para potenciar el sistema de transporte y ampliar la red de gas natural en la zona cordillerana (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes).

La estrategia del gobierno provincial neuquino es integral y en ella también tiene su rol el Banco de la Provincia (BPN), que le otorgó a Camuzzi un préstamo de $12.400 millones para que ejecute obras y otorgue factibilidades de conexión. En paralelo, el BPN ofrece líneas de préstamos a vecinos destinadas a financiar la conexión domiciliaria de gas a la red externa. Lo realizado es importante. Y lo que viene también.

La “escalera energética”: una respuesta para cada realidad

Para ello se planificó una estrategia, denominada “escalera energética”, que toma en cuenta la diversidad de situaciones que existen a nivel territorial y permite dar una respuesta en el corto plazo, mientras el gobierno de la Provincia continúa avanzando en la solución definitiva que implica llegar con el gas natural a cada hogar.

La escalera contempla tres peldaños:

Primer peldaño: garrafones domiciliarios. Destinados a lugares de menos de 100 familias, donde no resulta viable instalar una planta. Consiste en un tanque de gas licuado de petróleo (GLP) de medio metro cúbico instalado junto a cada vivienda, que un camión granelero recarga periódicamente. Permite cocinar y contar con un calefactor. La incorporación de un paraje al esquema de garrafón no responde a orden de lista, sino a una única condición objetiva: contar con un camino transitable por el camión granelero durante la temporada fría; verificada esa condición, la conexión se habilita sin esperar una obra.

garrafones domiciliarios. Destinados a lugares de menos de 100 familias, donde no resulta viable instalar una planta. Consiste en un tanque de gas licuado de petróleo (GLP) de medio metro cúbico instalado junto a cada vivienda, que un camión granelero recarga periódicamente. Permite cocinar y contar con un calefactor. La incorporación de un paraje al esquema de garrafón no responde a orden de lista, sino a una única condición objetiva: contar con un camino transitable por el camión granelero durante la temporada fría; verificada esa condición, la conexión se habilita sin esperar una obra. Segundo peldaño: plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y red de distribución. Permiten abastecer a localidades cuya escala de usuarios hace viable esta alternativa. Se instala una planta que recibe el GLP por camión, lo procesa y lo distribuye por cañería a cada vivienda, replicando el funcionamiento del gas de redes, pero a menor escala. Es el esquema que hoy sostiene a numerosas localidades de la cordillera y el norte neuquino.

Sostener ese servicio exige una operación logística permanente. Durante 2025 se compraron y transportaron 33.240 toneladas de propano para abastecer las quince plantas y el costo del flete proyectado para 2026 supera los 8.000 millones de pesos.

Ese esfuerzo no se distribuye de manera pareja a lo largo del año. El 69% del consumo se concentra entre abril y septiembre y la operación acompaña esa curva: junio de 2026 fue el mes de mayor actividad, con 194 viajes de camión, más del doble que un mes de verano. La demanda de las plantas se multiplica en el pico del invierno y, con ella, el costo logístico.

A esa estacionalidad se suma el condicionante de los caminos. Buena parte de las plantas se abastece por rutas de montaña que pueden quedar cortadas por nieve o viento blanco. La única forma de evitar un desabastecimiento es anticiparse: enviar camiones de manera constante y mantener equipos apostados en planta, disponibles para volver a cargar apenas haga falta, sin esperar a que el nivel de los tanques baje. En Aluminé se descargan dos camiones por día y se dejan apostados los camiones en el lugar para asegurar el suministro.

Esa previsión tiene un costo propio: las estadías de camiones en espera representan más de 600 millones de pesos al año, que se pagan para que ninguna localidad se quede sin gas en el peor momento del invierno. A ello se agregan seis localidades que no reciben entrega directa del transportista y se abastecen por re-graneleo desde plantas mayores, con flota propia de HIDENESA.

El propano se carga en cuatro puntos de la provincia (El Portón, Loma La Lata, Loma Negra en Cutral Có y Aguada del Cajón). Hoy el 64% del tonelaje ya se carga en Neuquén y el objetivo es alcanzar la totalidad, reduciendo la dependencia de plantas situadas fuera de la provincia.

Tercer peldaño: gas natural por redes troncales. Es el escalón superior y el destino final del plan, la alternativa más segura y económica en el tiempo. Lo que define el acceso es la cercanía de la localidad a un gasoducto troncal con gas. Por eso el rumbo es tender esos troncales: una vez que existen, la conexión es lo de menos. La restricción es presupuestaria y recae sobre los ramales.

La estrategia permite que ninguna familia tenga que esperar a que llegue la solución definitiva para mejorar sus condiciones de acceso a la energía.

Cómo se financia y se ejecuta el plan

Gas y Petróleo del Neuquén aportará recursos obtenidos de las concesiones hidrocarburíferas para financiar el plan,

Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) ejecutará las obras,

Banco Provincia del Neuquén continuará ofreciendo créditos a tasas accesibles, como de hecho lo está haciendo, para que los nuevos usuarios puedan adquirir el equipamiento necesario para realizar la conexión domiciliaria del servicio.

HIDENESA: el brazo del Estado para llegar donde el mercado no llega

La articulación entre Camuzzi e HIDENESA constituye uno de los pilares del plan. Camuzzi brinda actualmente el servicio en las principales ciudades de la provincia, mientras que HIDENESA cumple un rol estratégico en aquellas localidades donde la inversión privada no resulta rentable por la cantidad de usuarios, pero donde garantizar el servicio es indispensable desde el punto de vista social.

En la actualidad, HIDENESA abastece a 20.778 hogares (9.972 con GLP por redes y 10.806 con gas natural) de 20 localidades: cinco de ellas, mediante el gas natural que llegó tras la decisión política de Figueroa de extender el servicio al norte neuquino y las otras 15, mediante plantas de GLP.

Asegurar la provisión de GLP requiere de una logística y un costo mayúsculo que la provincia afronta con recursos propios. Atender un hogar con GLP por redes cuesta 10,5 veces más que con gas natural y la tarifa cubre solo el 59%. Por eso, reducir los gastos innecesarios del Estado y fortalecer a las empresas públicas neuquinas ha sido tan importante durante esta gestión: le ha permitido al gobierno destinar fondos a obras prioritarias como llegar con el gas a localidades y parajes que, por la cantidad de habitantes, no tienen la rentabilidad suficiente para atraer inversiones privadas.

Además, HIDENESA trabaja para implementar un nuevo plan en aquellos lugares donde no es posible instalar una planta de GLP, sea por las condiciones básicas de escala y logística que la hacen viable, sea por limitaciones técnicas del emplazamiento. Para esos lugares la respuesta es el programa "HIDENESA llega a tu casa": garrafones domiciliarios dimensionados para un consumo estándar, con tarifa preferencial por una cantidad determinada de recargas. Esto los sube hoy al primer peldaño de la escalera energética, mientras avanzan los proyectos e inversiones que más adelante los llevarán a los peldaños superiores.

Este componente del plan, aunque es el de menor escala de inversión, es el de mayor impacto social inmediato: llega a familias que hoy no cuentan con ningún tipo de servicio de gas.

El sistema consiste en un tanque instalado junto a la vivienda, que un camión granelero recarga periódicamente. El costo del tanque y de su instalación queda a cargo de HIDENESA y la instalación interna de la vivienda la financia el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. La familia sólo paga el consumo y la instalación interna financiada por el IPVU.

EL GAS PRIMERO PARA LOS NEUQUINOS



Seguimos avanzando para que nuestro gas llegue a los neuquinos. Antes de fin de año, Manzano Amargo podrá comenzar a gestionar el servicio de gas natural, una obra fundamental para quienes viven en el Alto Neuquén.



Es una decisión política que… pic.twitter.com/jRKpeTNEkG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 14, 2026

La escala piloto

Este programa está por implementarse a escala piloto en Sauzal Bonito, Quili Malal y Ruca Choroi. Luego, será el turno de El Sauce, Octavio Pico y Pilo Lil. En sucesivas etapas está previsto llegar a otras comunidades que estén en condiciones de acceder al programa como Coyuco-Cochico, Butalón Norte, Chacay Melewe, Leuto Caballo, Chapua, La Salada, Tres Chorros, Colipilli, Naunauco, Huncal, Cajón de Almaza, Paso de los Indios, Villa Meliquina, Lago Hermoso, Cuyín Manzano, Lolog, Villa del Puente Picún Leufú, San Ignacio, La Rinconada, El Salitral, Catán Lil, Cortaderas, Kilka, Atreuco, Malleo, Huechulafquen y Auquinco.

Mediante esta iniciativa, estas comunidades recibirán una respuesta en el corto plazo, sin tener que esperar los años que demanda realizar una obra de mayor magnitud como un gasoducto. Esa es la razón de ser del garrafón dentro del plan. Un sistema de distribución de gas natural requiere entre dos y tres años de obra desde que se aprueba el proyecto y uno de GLP, entre doce y dieciocho meses. La instalación de un garrafón, en cambio, se resuelve en menor tiempo y no depende de una obra: si el camino permite llegar, el servicio se va a habilitar.

Para ello se ha diseñado un cuadro tarifario específico para este servicio de garrafones a partir de un estándar de consumo doméstico -compuesto por cocina y calefactor-, con una tarifa preferencial. La facturación se distribuirá en doce cuotas mensuales, de modo que el gasto del invierno no se concentre en pocos meses.

De esta manera, el primer peldaño de la escalera energética permitirá mejorar de manera inmediata las condiciones de vida de familias que, por las características del lugar donde viven, todavía no pueden acceder a una planta de GLP o a una red de gas natural.

Las obras que ya están cambiando la realidad

Repotenciación del Gasoducto Cordillerano: Este año Camuzzi ha podido habilitar nuevas conexiones en el sur neuquino tras la repotenciación del Gasoducto Cordillerano que logró concretar tras un crédito otorgado por el BPN y la banca pública de Chubut. Gracias a ello este invierno accedieron al servicio más de 900 nuevos usuarios de Villa la Angostura, San Martín y Junín de los Andes.

Construcción del Gasoducto de la Meseta: Durante esta gestión, el cambio en la relación con las operadoras hidrocarburíferas le permitió al gobierno neuquino avanzar de manera conjunta en obras de infraestructura destinadas a acompañar el crecimiento de la demanda derivado de un desarrollo mayor de la actividad. En Añelo, epicentro de la actividad industrial en Vaca Muerta, la provincia concretó junto a YPF la primera etapa del Gasoducto de la Meseta y sigue trabajando en la siguiente etapa del proyecto. Cuando esté finalizada, esta obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de distribución de gas en la localidad y extender el servicio a nuevos usuarios residenciales, instituciones y al sector industrial.

Extensión del gas natural al Alto Neuquén: La primera etapa de la obra del Alto Neuquén, sobre 82 kilómetros de traza, incorporó al gas natural a Los Miches, Guañacos y Villa del Nahueve, junto con los parajes de Camalón, la Comunidad Antiñir Pilquiñán, Tierras Blancas, Bella Vista, Los Chacayes y Cayanta. De todas ellas, Los Miches era la única que contaba con una planta de GLP: sus 130 usuarios pasaron de propano por redes a gas natural por caño. Todas las demás no tenían ningún servicio de gas y las familias que hoy lo reciben lo hacen por primera vez. Ese es el sentido de la obra: no fue solamente una mejora de calidad de servicio, fue la llegada del gas a comunidades que nunca lo habían tenido.

Las Ovejas forman parte de la misma obra y su reconversión a gas natural se encuentra en ejecución, aún no finalizada. Es, junto con Los Miches, la otra localidad del grupo que contaba con planta de GLP.

La segunda etapa, en ejecución, alcanza a Varvarco y Manzano Amargo sobre 86 kilómetros de traza, con 460 usuarios. Estas dos localidades cuentan hoy con planta de GLP y liberarán su infraestructura para trasladarla a Paso Aguerre y Chorriaca.

Reutilización de infraestructura: ninguna planta se pierde: Un rasgo distintivo del plan es que, cuando una localidad con planta de GLP queda alcanzada por la red de gas natural, esa planta no se desmantela ni queda en desuso: se desarma por completo, se traslada y se instala en otra localidad que hasta ese momento no contaba con ningún servicio de gas por redes. De esta manera, la obra de ampliación en una localidad se convierte, al mismo tiempo, en la primera llegada del servicio a otra.

De nada sirve tener un reservorio de gas de clase mundial si primero no abastecemos a nuestra propia gente De nada sirve tener un reservorio de gas de clase mundial si primero no abastecemos a nuestra propia gente

Caso particular: Rincón de los Sauces

A diferencia de las otras localidades, Rincón de los Sauces ya cuenta con gas natural por red. Pero tiene una particularidad técnica que vale la pena explicar: funciona como un sistema aislado. Esto quiere decir que no está conectada al sistema troncal de gasoductos de la provincia, sino que recibe el gas en forma directa desde los yacimientos que la alimentan. En este caso: Filo Morado, Volcán Auca Mahuida y Aguada del Chivato.

¿Qué implica esto en términos concretos? Que el caudal que le llega a Rincón de los Sauces depende de cómo operan esos yacimientos. Ese caudal es,en la actualidad, prácticamente equivalente al consumo pico del invierno. Esto hace que se trabaje con un margen muy ajustado, casi sin colchón para absorber un imprevisto.

Frente a esta situación, este año HIDENESA incorporó, junto con Camuzzi, un sistema de respaldo y contó para ello con el apoyo activo del municipio local que cedió un predio e hizo las adecuaciones necesarias para poder instalar los equipos de gasoducto virtual con una capacidad conjunta de 16.000 metros cúbicos, pensados para contingencias. Cuando se produce una interrupción en la compresión, este sistema da una ventana de tiempo para seguir entregando gas mientras se restablece el funcionamiento normal.

Rincón de los Sauces fue muy afectada por cortes de gas y electricidad en medio de la ola polar.

Esta es una solución de contingencia, no la solución definitiva. Por eso, en paralelo, HIDENESA, el Ministerio de Energía, el municipio de Rincón de los Sauces y las productoras de la zona están trabajando en conjunto en la solución de fondo. Hoy se están desarrollando tres alternativas de ingeniería y de ese análisis saldrá la obra que le dé a Rincón de los Sauces un abastecimiento definitivo. El objetivo es tener esa definición durante el primer semestre de 2027.

Mientras tanto, para el corto plazo, se siguen analizando alternativas complementarias -como el refuerzo con gas natural comprimido y la evaluación de gas sintético- hasta que la solución definitiva se ponga en marcha.

El próximo gran paso: Aluminé

Uno de los hitos previstos del plan es la llegada del gas natural a Aluminé, estimada para 2028. La obra tendrá un efecto multiplicador porque desde allí se habilitará la extensión del servicio a Villa Pehuenia, Moquehue y Las Coloradas. Estas cuatro localidades se abastecen hoy con planta de GLP, de modo que la conversión libera cuatro plantas completas. Cada una se desarmará, se trasladará y se instalará en otra localidad que no cuente con gas por redes. El impacto será muy importante: una sola obra permitirá ampliar el servicio en cuatro localidades y llevar por primera vez el suministro -de GLP- a otras cuatro.

En el mismo horizonte de mediano plazo, el plan contempla también la llegada de gas natural a Santo Domingo y Ramón Castro, en cercanías de Zapala.

Una precisión sobre la Región del Pehuén: la llegada del gas natural a esta zona depende también de la capacidad del sistema cordillerano. La distribuidora y el transportista comprometieron para 2027 un refuerzo de 98 kilómetros sobre el troncal y el Gasoducto Cordillerano, que es lo que habilitará la incorporación de nuevos usuarios en la región.

El objetivo: que el gas neuquino llegue a todos los neuquinos

Mediante esta sumatoria de acciones, la Provincia no sólo pretende optimizar cada vez más sus recursos y ahorrar en costos asociados a la provisión de GLP, sino asegurar que el gas neuquino que hoy abastece a gran parte del país y se vende al mundo, llegue a cada hogar en la provincia. "De nada sirve tener un reservorio de gas de clase mundial si primero no abastecemos a nuestra propia gente", expresó el gobernador Figueroa.

La “escalera energética” propone un camino gradual pero sostenido: garrafones donde todavía no es posible otra solución, GLP donde las condiciones lo permiten y gas natural por redes como objetivo final para que el desarrollo energético de Neuquén se traduzca, en primer lugar, en más bienestar para sus habitantes.