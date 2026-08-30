Con el Polo Científico como bandera, la comitiva neuquina desembarca en Washington y Houston para captar inversores clave y transformar el despliegue de Vaca Muerta en desarrollo local permanente para la ciudad.

Gaido y Figueroa en Washington: el plan político para que las inversiones echen raíces

El viaje que esta semana compartirán Mariano Gaido y Rolando Figueroa a Estados Unidos tiene una lectura que excede largamente una agenda internacional. Washington será la primera escala, lunes próximo; y Houston, miércoles y jueves, concentrará después buena parte de las expectativas. Detrás de la frialdad de lo que indica el protocolo con encuentros, exposiciones y reuniones con empresas hay algo más profundo: Neuquén vuelve a salir al mundo a explicar qué quiere ser en los próximos años.

“ Vaca Muerta ya no necesita demasiadas presentaciones. El desafío ahora es otro. Es conseguir que una parte cada vez mayor de las inversiones, el conocimiento, la tecnología y los servicios que se mueven alrededor de la formación no pasen simplemente por Neuquén, sino que encuentren en nuestra ciudad insignia un lugar donde instalarse y desarrollarse”, nos dice el intendente de la capital de Vaca Muerta, Mariano Gaido , horas antes de emprender una nueva gira a Estados Unidos.

Los grandes jugadores del mundo Vaca Muerta califican de muy importante el próximo viaje oficial a Norteamérica. “Que el gobernador y el intendente compartan esta agenda le da un peso político trascendental para el futuro de las inversiones en materia de oil and gas”, indicaron. “La Provincia tiene el recurso y la ciudad busca consolidarse como su gran centro de servicios, conocimiento, tecnología y negocios. Son dos intereses diferentes, pero esta vez complementarios”, agregaron.

Joyas neuquinas

Gaido puso dos proyectos en el centro de esa estrategia: el Polo Científico Tecnológico y el nuevo Parque Industrial de la capital. Los definió, incluso, como las dos “joyas neuquinas” que serán presentadas ante potenciales inversores.

“El Polo ya atraviesa una nueva etapa. El tercer edificio comenzó a construirse con una orientación hacia la biomedicina y la biotecnología, mientras se busca ampliar la participación de empresas tecnológicas neuquinas y atraer capital que permita darle mayor escala al proyecto”, indicó el mandatario comunal.

No es un detalle que esa búsqueda tenga como destino Houston. “La ciudad estadounidense no es solamente una referencia mundial de la industria petrolera: también desarrolló un enorme ecosistema médico, científico, universitario y tecnológico”, recordó.

“Neuquén intenta encontrar allí algunos espejos, aunque las dimensiones sean incomparables. La relación con Houston lleva alrededor de seis años y fue avanzando por etapas, desde los vínculos institucionales y universitarios hasta llegar ahora a una instancia más vinculada con las empresas, las inversiones y proyectos concretos”, recordó el intendente Gaido.

Houston y Vaca Muerta

La comparación que hizo el intendente también tiene una lógica económica. “Houston se convirtió en uno de los grandes centros empresariales y financieros asociados a la actividad energética de Estados Unidos. Neuquén ocupa, salvando todas las distancias, un lugar cada vez más determinante alrededor de Vaca Muerta”, indicó.

El Parque Industrial es la otra pieza de esa búsqueda. Después de avanzar con la inscripción de empresas neuquinas, el municipio pretende completar el proceso abriendo el registro a compañías nacionales e internacionales.

“Houston será una primera vidriera para mostrar el proyecto fuera del país y empezar a buscar interesados”, nos señala con entusiasmo.

La presentación del intendente de Neuquén no quedará limitada a esos dos proyectos. La delegación llevará números sobre actividad económica, empleo, infraestructura, conectividad, turismo, zonas comerciales y obra pública. También pondrá sobre la mesa uno de los argumentos que la administración municipal utiliza como carta de presentación: seis años consecutivos de presupuestos con superávit.

“Hay una decisión detrás de la selección de los temas y nichos que abordamos en la presentación. Cuando salimos a buscar inversiones no alcanza con mostrar tierra disponible o un proyecto atractivo. Es estratégicamente imprescindible demostrar que alrededor existen rutas, servicios, universidades, trabajadores, proveedores, estabilidad administrativa y condiciones para que una empresa pueda proyectarse en el tiempo”, señaló Gaido.

Y probablemente allí esté uno de los puntos más interesantes del viaje.

Estructura propia

“Durante años, el crecimiento de Neuquén estuvo explicado en buena medida por factores que ocurrían fuera de sus límites. Primero por su condición de capital provincial y después, con una fuerza extraordinaria, por Vaca Muerta. Hoy la ciudad intenta apropiarse de una porción mayor de ese fenómeno económico y convertirlo en una estructura productiva propia”, agregó.

Eso también supone un riesgo. Crecer no necesariamente significa desarrollarse. Neuquén conoce perfectamente esa diferencia. El aumento de población, el tránsito, la presión sobre los alquileres, los servicios y la infraestructura son también consecuencias de una economía que se expande a una velocidad que a veces, a los vecinos, les cuesta acompañar.

“Atraer inversiones será solamente una parte de la tarea. La otra será conseguir que ese capital genere empleo, diversificación económica y mejores condiciones de vida para cada uno de los vecinos que habitan nuestra ciudad”, indicó.

La presencia conjunta de Gaido y Figueroa también deja una señal hacia afuera. Frente a inversores internacionales, la comunidad política que integran le da “músculo institucional” a una estrategia común. “Provincia y municipio necesitan que Vaca Muerta crezca, pero también que alrededor del petróleo y el gas aparezcan nuevas actividades capaces de permanecer incluso más allá de los ciclos de la industria”, concluyó Gaido.

“Tecnología, biotecnología, biomedicina e industria empiezan a ocupar un lugar que hasta hace pocos años parecía lejano en la agenda económica neuquina”, agregó.

Hay un cambio que ya puede advertirse, con respecto a otras épocas y tiempos políticos nacional y provincial. Neuquén no quiere viajar únicamente para contar que debajo de su suelo está Vaca Muerta. También quiere empezar a mostrar todo lo que puede construir arriba.