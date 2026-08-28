Tras una intensa búsqueda, los jóvenes fueron hallados en buen estado de salud. Durante varias horas fueron buscados en campaña por redes sociales.

Aparecieron los adolescentes buscados en Neuquén: qué los llevó a ocultarse en una casa abandonada

La angustiante búsqueda de los dos adolescentes que habían desaparecido de sus casas en Neuquén tuvo un final esperado por sus familias: ambos aparecieron este viernes y se encuentran en óptimas condiciones de salud. Los jóvenes estaban juntos en una vivienda abandonada ubicada en la zona de la meseta y, luego de ser encontrados, fueron trasladados a una comisaría para cumplir con las actuaciones correspondientes antes de regresar cada uno con su familia .

La desaparición de los adolescentes había generado una intensa búsqueda durante las últimas horas. Sus familias habían perdido contacto con ellos desde el jueves al mediodía y, ante la falta de noticias, realizaron la denuncia policial y comenzaron a recorrer distintos lugares, entre ellos hospitales y otros puntos de la ciudad.

Además, difundieron la búsqueda a través de las redes sociales y solicitaron la colaboración de la comunidad.

Personal de la Comisaría 18 realizó la primera intervención en Cuenca XV.

Finalmente, después de horas de incertidumbre, ambos adolescentes aparecieron y pudieron reencontrarse con sus familias. Según confirmó la mamá de uno de ellos, los chicos estaban juntos y no habían sufrido ningún daño.

"Estaban en una casa que estaba abandonada en la meseta", contó la mujer luego de encontrarse nuevamente con su hijo.

El lugar donde permanecieron durante las horas en las que fueron buscados estaba vinculado a un amigo del padre de uno de los adolescentes. Tras ser encontrados, fueron hasta una dependencia policial y posteriormente, cada uno regresó a su casa.

El miedo que habría motivado la decisión

Con el alivio por haber encontrado a los dos adolescentes sanos y salvos, comenzaron también a conocerse las razones que, según el relato de la familia, habrían llevado a ambos a tomar la decisión de irse.

La mamá de uno de los jóvenes explicó que todo se habría desencadenado por una situación relacionada con mensajes que la adolescente intercambiaba con su hijo a través de Instagram.

Según contó, una hermana de la joven habría accedido a la cuenta de la adolescente y leído conversaciones que mantenía con el otro chico.

"Se habían ido porque una de las hermanas había hackeado el Instagram y había leído mensajes que se habían estado mandando con mi hijo, subidos de tono, mensajes de adolescentes sobre sexo", relató la mujer.

De acuerdo con lo que posteriormente le contó la adolescente, la hermana había anticipado que quería hablar con ella cuando regresara de la escuela y, en ese contexto, le habría expresado una amenaza.

"En pocas palabras le dijo: 'Te voy a romper la cabeza'. Eso es lo que me dijo hoy cuando la encontramos", afirmó la madre.

Ante ese temor, los adolescentes habrían tomado la decisión de irse juntos para evitar que la joven regresara a su casa y enfrentara esa situación. "Entonces habían decidido los chicos que, para que no le pasara nada a ella, irse", explicó la mujer.

Sin embargo, la madre consideró que los adolescentes no alcanzaron a dimensionar la preocupación que su ausencia iba a generar ni las consecuencias de permanecer incomunicados durante tantas horas. "No pensaron bien las cosas, no vieron las consecuencias que podía traer esto", reflexionó.