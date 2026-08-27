Los guardavidas rechazan una reforma total de la ley que los regula y piden mantener derechos conquistados

El sindicato quiere ser convocado al debate en la Legislatura. Consideraron que hay aspectos positivos en la ley original que deben mantenerse intactos.

El Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE) pidió ser convocado por la Legislatura para explicar su posición sobre una posible reforma a la ley que regula su actividad y que los diputados provinciales ya debaten en comisiones. Entre otros puntos, buscan que no se reduzca el tiempo de enseñanza para ejercer este rol y que se respeten los derechos laborales adquiridos por la norma vigente.

A partir de una iniciativa presentada por la legisladora Brenda Buchiniz (Cumplir) y que incorpora aportes de los diputados Claudio Domínguez (MPN) y Lorena Parrilli (UxP) , la comisión de Asuntos Laborales avanzó en la necesidad de realizar una revisión integral de la ley de guardavidas, N° 2941, que fue impulsada por el gremio para generar mejores condiciones de trabajo en la seguridad balnearia.

Ariel Tarifeño, secretario general de SIGUNE , explicó que desde la creación del gremio en 2001, los guardavidas insistieron con la presentación de una ley que regule su actividad. Aunque la norma fue promulgada en 2014, la normativa nunca se reglamentó, por lo que hasta el momento no es de aplicación obligatoria en la provincia y depende de la decisión de cada Municipio de adherirse o no.

"La seguridad de la gente y los turistas no puede depender de si un intendente quiere adherir o no", dijo en diálogo con LMNeuquén. Aunque aclaró que no rechazan una modificación de la normativa para ajustar o actualizar ciertos puntos que regulan su trabajo, destacó la importancia de proteger aquellos puntos positivos que ya estás legislados.

"A fines del año pasado, la diputada Buchiniz presentó un proyecto de modificación para bajar la carga horaria de enseñanza, de 1100 horas a 750. Esto es algo que rechazamos porque no se puede modificar el estándar de la enseñanza para la profesión de guardavidas, es correcto mantenerla e incluso mejorarla", aseguró.

Aunque la modificación buscaba reducir las dificultades para cubrir los cargos en el interior, Tarifeño consideró que la problemática se basa más en temas salariales o habitacionales. "Hubo un ejemplo en Piedra del Águila, donde se pudo cubrir la vacante cuando se garantizó una vivienda", dijo y agregó que los guardavidas que dependen del Consejo Provincial de Educación (CPE) no cobran un salario acorde a su especialidad.

Cambios para mejorar los salarios de los guardavidas

En el último debate en comisiones, los diputados coincidieronen un articulado que homologue las 1100 horas cátedra de formación, además de establecer un plus por trabajo insalubre por inhalación de cloro y otros elementos químicos que se utilizan en piletas cerradas.

Por otro lado, se estudió la situación de los guardavidas que dependen del CPE y que se encuadran como auxiliares de servicio, por lo que no pueden aplicar para trabajos en balnearios durante la temporada por ya contar con un empleo público.

Por eso, se analizó la posibilidad de generar un régimen de compatibilidades que permita conciliar y facilitar la realización de ambas actividades dentro del esquema público.

Al defender el proyecto, Buchiniz indicó que se trabaja para poder contar en los próximos meses con una “ley totalmente nueva” que les permita a los guardavidas mejorar su situación salarial al dejar de ser reconocidos como auxiliares de servicio en el actual esquema laboral.

Un punto de conflicto en la nueva ley

Pese a que el sindicato insiste en la necesidad de contabilizar cada temporada como un año de antigüedad, el consenso entre los diputados apunta en el sentido contrario,. Desde la Legislatura consideraron que hay acuerdo en "la idea de sumar el concepto de antigüedad al esquema salarial de los guardavidas, no así la posibilidad de contabilizar como año completo los tres meses de temporada dentro del esquema previsional".

Desde SIGUNE, en cambio, buscan que la antigüedad sea reconocida por temporada y esperan que las conquistas ya vigentes en la ley actual no se pierdan con la modificación. “Nuestra propuesta es clara: mantener lo bueno de la Ley 2941, incorporar lo positivo del nuevo proyecto y agregar lo necesario para mejorar la seguridad acuática y los derechos de los guardavidas, sin retroceder en lo ya conquistado", afirmaron.

La propuesta sindical agrega, entre otros puntos, jornada máxima de seis horas sin reducción salarial, adicional del 50 % por actividad de alto riesgo, una temporada equivalente a un año de antigüedad, continuidad laboral, respeto de los sistemas municipales más favorables, dotación mínima de dos guardavidas y mayor fiscalización.

Gentileza RSM

Desde la Legislatura informaron que la intención del cuerpo es poder contar con una redacción definitiva para la semana próxima y entregarles el documento tanto al sindicato de guardavidas como a los profesionales que se desempeñan en piletas del CEF para que opinen sobre la normativa e incorporen sus aportes.

Aunque Buchiniz indicó que se trabaja para poder contar en los próximos meses con una “ley totalmente nueva”, desde SIGUNE señalaron que el debate "no debe significar empezar nuevamente, sino avanzar sobre lo ya conquistado: conservar los estándares que demostraron ser adecuados, corregir aquello que no pudo implementarse eficazmente e incorporar los derechos y mecanismos de protección que la experiencia demuestra necesarios".