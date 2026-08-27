Intentó pagar un hotel con comprobantes falsos en pleno centro de Neuquén y terminó detenido

El huésped intentó retirarse sin cancelar una deuda superior al millón de pesos. Se justificó con comprobantes de pago que no registraron la acreditación del dinero.

Un hombre fue demorado en un hotel ubicado en pleno centro de Neuquén capital cuando intentó retirarse sin pagar una deuda superior al millón de pesos por el hospedaje en el lugar y presentar comprobantes de transferencia falsos , ya que el dinero no fue acreditado correctamente.

El episodio sucedió durante la mañana del miércoles 26 de agosto, cuando la administración del establecimiento alertó al personal de la Comisaría Primera sobre la presencia de un huésped que intentó irse del lugar sin abonar el pago del hospedaje. La suma adeudada era una cifra superior al millón de pesos.

Ante el alerta, los efectivos Bici policías acudieron al lugar e intervinieron en la situación irregular. Los policías verificaron los comprobantes presentados por el huésped y detectaron inconsistencias, por ello dieron intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Desde la Fiscalía, se dispuso la detención inmediata del sujeto por el delito de presunta estafa y se ordenó su traslado a la dependencia policial.

El hombre intentó irse sin pagar una deuda de más de un millón de pesos.

El hombre presentó comprobantes falsos para cancelar la deuda de más de un millón de pesos

Posteriormente, a partir de una disposición judicial, se llevó adelante una requisa personal del hombre sospechoso y los agentes confirmaron que el procedimiento arrojó resultados positivos. Como parte de las diligencias, los efectivos secuestraron un teléfono celular de alta gama que había sido utilizado en la maniobra ilícita, elemento que quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para la causa.

Tras finalizar las actuaciones correspondientes, el hombre recuperó su libertad, quedando superditado a la resolución de la Justicia.

Durante el allanamiento, se llevó adelante la detención del sospechoso.

Detuvieron a un hombre acusado de estafar a un comercio con comprobantes de transferencias falsos

Una investigación por el delito de estafa a través del pago con comprobantes de transferencias falsos derivó en dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre, presuntamente vinculado al ilícito, el pasado 8 de agosto. Las pesquisa desarrollada por el Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén permitió recuperar la mercadería robada en la transacción fraudulenta y otros elementos presuntamente vinculados a otros ilícitos.

La maniobra fue detectada tras la denuncia del propietario de una pinturería, quien detectó una serie de operaciones irregulares que le provocaron un importante perjuicio económico. Según identificó el dueño del comercio, un hombre concretó varias compras utilizando un comprobante de pago falso para simular la acreditación de transferencias mediante el sistema DEBIN.

El hombre logró retirar la mercadería con un comprobante falso de pago

De esta manera, el hombre logró retirar diferentes productos del comercio sin que el dinero fuera efectivamente acreditado en la cuenta del comercio. A raíz de la denuncia, el personal especializado del Departamento de Delitos Económicos inició una investigación por una presunta estafa.

A partir de las tareas de investigación como el análisis de las cuentas bancarias, los montos de las billeteras virtuales y la maniobra utilizada, se logró identificar al sospechoso y reunir las pruebas necesarias para solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Durante el allanamiento, los agentes demoraron al sospechoso

Tras reunir las pruebas necesarias, los investigadores solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas en distintos puntos de Neuquén capital. Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención del presunto autor de la maniobra ilícita.

En el operativo, los agentes secuestraron diversos elementos de interés para la causa como la mercadería obtenida a través de la maniobra investigada, como un tarro de pintura impermeabilizante, rodillos y otros elementos de construcción. También se incautaron teléfonos celulares, una bicicleta presuntamente utilizada para trasladarse hasta el comercio y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la maniobra.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporados a la investigación para determinar el alcance de la maniobra y determinar la responsabilidad del demorado en la causa por presunta estafa a la pinturería.