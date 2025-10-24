Detuvieron a una joven por estafar a una comerciante con un comprobante falso

La joven cometió la estafa en julio, pero no pudo ser localizada en el allanamiento en su vivienda. Se la detuvo este jueves.

Aunque la metodología de estafa no es nueva, los comerciantes siguen siendo víctimas de quienes la utilizan. Una joven que era buscada desde julio por haber simulado un pago mediante un comprobante trucho fue finalmente detenida por la Policía, en Plottier . Se la acusará en las próximas horas.

Según informó la Policía, la investigación se inició tras una denuncia radicada por una comerciante de la localidad, quien en julio de este año fue víctima de una maniobra fraudulenta.

La sospechosa, una mujer de 27 años , ingresó al local comercial de la denunciante, tomó algunos productos y, simulando un pago por transferencia a través de una conocida billetera virtual, presentó un comprobante apócrifo de pago , retirándose con mercadería valuada en aproximadamente 80 mil pesos.

Delitos Económicos.jpg

La modalidad no es nueva ni muy compleja, aunque sigue utilizándose con mucha frecuencia, para la mala suerte de los comerciantes. Mientras el comprador simula estar colocando el alias o número telefónico para realizar la transferencia de dinero, en realidad está editando una imagen de un comprobante con el monto a pagar, para simular que la operación fue exitosa.

A raíz de este mecanismo, muchos comerciantes han optado por ofrecer el código QR con la opción de pago ya generada, lo que les hace recibir una alerta inmediata de la transacción, aunque ni siquiera esto es una garantía de que no serán engañados.

Se la buscó por tres meses

Más tarde ese día, cuando la comerciante se percató del pago que faltaba, con rapidez pudo señalar a la compradora y realizó la denuncia. A partir del análisis de cámaras de seguridad del comercio y diversas tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a la autora del hecho.

En ese contexto, se ordenó un allanamiento para su domicilio ese mismo mes, en el que se lograron secuestrar teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos e indumentaria vinculada al caso (que probaría la participación de la joven en la estafa), aunque en esa oportunidad la sospechosa no fue localizada durante el operativo.

Por eso mismo, se siguió tras sus pasos y tras varias semanas de seguimiento y tareas de rastreo, el jueves al mediodía el personal policial concretó su aprehensión en el barrio Los Álamos.

SFP Comisaria 46 Barrio Los Alamos Plottier (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

La detención contó con intervención de personal de la División Ciberdelito Económico, bajo órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

La Fiscalía interviniente dispuso su detención formal y posterior traslado al Departamento Delitos Económicos, donde quedó alojada en carácter de comunicada, a la espera de la correspondiente audiencia de formulación de cargos, que seguramente se realice en el transcurso de este viernes.

"Este procedimiento representa un nuevo avance en la lucha contra las estafas digitales y refleja el compromiso sostenido del personal especializado en ciberdelitos, que trabaja de manera permanente para detectar, investigar y poner a disposición de la Justicia a quienes cometen fraudes mediante medios electrónicos", destacaron desde la fuerza neuquina.

Estafa: con tarjetas de crédito extraviadas gastó más de $10 millones

Días atrás, una mujer fue detenida en la capital neuquina, acusada de utilizar tarjetas de crédito extraviadas para realizar compras por más de 10 millones de pesos en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti.

El procedimiento fue realizado en el barrio San Lorenzo por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones de la Policía del Neuquén, tras una denuncia radicada en la página del Ministerio Público Fiscal por la víctima, quien advirtió los consumos luego de haber extraviado sus tarjetas bancarias.

A partir de la investigación y con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, los efectivos lograron identificar a la presunta autora y su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

estafa tarjetas de credito La fiscalía logró comprobar que la mujer realizó compras por más de 13 millones de pesos.

Con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento que permitió secuestrar teléfonos celulares, documentación relevante, indumentaria con etiquetas y otros elementos vinculados con la causa.

La mujer, de unos 30 años, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, acusada de estafa y defraudación mediante el uso de tarjetas ajenas.