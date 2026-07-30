Cuidado con la nueva estafa del espejo roto con la que intentan acceder a tu cuenta bancaria

Los delincuentes eligen un auto estacionado para comenzar el engaño que termina en una estafa virtual. Cómo es la nueva modalidad.

El objetivo de la estafa es dirigir al conductor hacia una página falsa para obtener sus datos bancarios.

Una nueva estafa que tiene como víctimas principales a los automovilistas comenzó a registrar nuevos casos en el país. La intención de los delincuentes es tratar de acceder a las cuentas bancarias.

La situación busca aprovechar la preocupación que genera encontrar una parte del vehículo rota. La víctima llama al número creyendo que podrá comunicarse con quien ocasionó el daño , pero ese contacto se convierte en la puerta de entrada a la estafa.

La maniobra comienza cuando los delincuentes dañan el espejo retrovisor de un vehículo estacionado y dejan una nota sobre el parabrisas.

El mensaje incluye un número de teléfono y una promesa de pagar la reparación. Cuando el dueño se comunica, recibe un enlace que supuestamente pertenece a una compañía de seguros. En realidad, la dirección puede llevarlo a una página falsa preparada para obtener información privada.

La estafa virtual utiliza la preocupación provocada por el daño para apurar a la víctima. El objetivo es que entregue datos personales, información bancaria o códigos de verificación sin comprobar la identidad del interlocutor.

Paso a paso, cómo funciona la estafa del espejo roto

Los delincuentes eligen un auto estacionado y rompen uno de sus espejos retrovisores. Después colocan una nota falsa en el parabrisas con un pedido de disculpas y un número telefónico.

El mensaje intenta presentar al supuesto responsable como una persona honesta que quiere solucionar el problema. Ese gesto permite que la estafa resulte más convincente desde el primer contacto.

La estafa comienza con un espejo roto y una nota que promete cubrir los gastos de reparación.

Cuando el conductor llama, la persona que responde mantiene un tono cordial y acepta cubrir los gastos. Para iniciar el supuesto trámite, asegura que interviene una aseguradora y envía un enlace por WhatsApp o mensaje de texto.

La dirección conduce a un sitio falso que copia el diseño de una compañía real. El formulario puede solicitar DNI, patente, números de tarjetas, usuarios, contraseñas y datos bancarios.

En algunos casos, los delincuentes también pueden pedir la descarga de un archivo o la instalación de una aplicación. Esos programas podrían permitir el acceso remoto al teléfono y facilitar el ingreso a servicios financieros.

La apertura del enlace no siempre permite acceder de manera automática a una cuenta. El mayor peligro aparece cuando la víctima completa los campos, entrega información sensible o instala un programa desconocido.

Con esos datos, los responsables de la estafa pueden intentar realizar transferencias, compras o cambios de contraseña. También podrían tomar el control de correos electrónicos, billeteras virtuales y aplicaciones de mensajería.

Cómo evitar caer en la estafa del espejo roto

Ante un espejo roto y una nota sospechosa, la recomendación es no llamar al número indicado. Tampoco conviene seguir instrucciones enviadas por una persona desconocida. El daño debe registrarse mediante fotografías. También resulta útil conservar la nota encontrada, anotar el horario y verificar si existen cámaras de seguridad en la zona.

La comunicación con la compañía aseguradora debe realizarse mediante sus canales oficiales. El número puede consultarse en la póliza, la aplicación o el sitio verdadero de la empresa. La dirección web debe escribirse directamente en el navegador. No corresponde utilizar un enlace sospechoso recibido por WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto.

El Banco Central recomienda no abrir enlaces enviados por desconocidos. También advierte que ninguna entidad necesita contraseñas, fotografías de documentos o códigos de verificación para brindar asistencia.

Qué hacer si la víctima entregó sus datos

Si una persona ingresó información en una página falsa, debe comunicarse de inmediato con su banco. El contacto debe realizarse mediante la aplicación oficial, el número de la tarjeta o el sitio verdadero de la entidad.

El banco podrá revisar los accesos y evaluar el bloqueo de tarjetas, cuentas o usuarios digitales. Actuar con rapidez reduce el tiempo disponible para que los responsables de la estafa realicen operaciones.

Las contraseñas expuestas deben modificarse desde un dispositivo confiable. También corresponde cerrar las sesiones abiertas y reemplazar cualquier contraseña repetida en otros servicios.