Neuquén, cerca de alcanzar los 200 mil turistas en la temporada de invierno

Entre el 29 de junio y el 23 de agosto la actividad dejó 185 mil millones de pesos y 590.207 pernoctes.

La temporada de invierno continúa mostrando un movimiento sostenido en los destinos neuquinos. De acuerdo con los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Turismo, entre el 29 de junio y el 23 de agosto se contabilizaron 193.456 turistas recorriendo la provincia, más de 185 mil millones de pesos en consumo turístico y 590.207 pernoctes en establecimientos habilitados.

En el período acumulado, la ocupación turística se ubicó en seis puntos por encima del mismo período del año pasado. En tanto, la cuarta semana de la temporada, comprendida entre el 20 y el 26 de julio fue, hasta el momento, la de mayor ocupación, con del 63 por ciento.

La conectividad aérea también acompañó el movimiento turístico. Entre el 29 de junio y el 23 de agosto, el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco registró un movimiento de 61.447 pasajeros, en vuelos comerciales y privados. En cuanto a los vuelos, entre el 1 de julio y el 24 de agosto se contabilizaron 624 operaciones, entre llegadas y salidas.

“Estos números muestran una temporada que mantiene un movimiento sostenido y que está por encima del año pasado. Desde el Gobierno estamos generando las condiciones para que el turismo siga creciendo: mejorando rutas, servicios, conectividad e infraestructura y acompañando la inversión privada”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Julián Campos

“Cada turista que recorre Neuquén genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores, y eso significa más actividad y más oportunidades para los neuquinos”, remarcó.

Los datos de la última semana

Durante la octava semana de la temporada invernal, comprendida entre el 17 y el 23 de agosto, se estimaron 67.237 pernoctes y 24.482 turistas recorriendo los destinos que ofrecen servicios y atractivos vinculados a la nieve. La ocupación llegó al 51 por ciento, nueve puntos más que el año anterior.

En los destinos invernales, la ocupación alcanzó el 45 por ciento, y en los destinos de apoyo, la ocupación llegó al 60 por ciento. Durante esa semana, el consumo turístico estimado alcanzó los 21 mil millones de pesos.

El movimiento aéreo también se mantuvo durante la última semana relevada. Entre el 17 y el 23 de agosto, el aeropuerto Chapelco registró 72 vuelos comerciales y privados con un movimiento de 9.419 pasajeros. Los indicadores acumulados y semanales muestran una continuidad en el movimiento turístico durante la temporada de invierno y el desempeño de Neuquén como destino afianzado de nieve y naturaleza.