Se trata de estudiantes terciarios y universitarios que cursen de manera regular y tengan que viajar hacia su institución educativa de destino.

Convocan a más de 1.300 estudiantes de Nivel Superior a revalidar el boleto estudiantil

Un total de 1.352 jóvenes estudiantes terciarios y universitarios de distintas localidades de la provincia aún debe revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). El trámite puede realizarse de manera autogestionada por Internet hasta el 31 de agosto.

El beneficio está destinado a quienes utilizan el servicio de transporte interurbano para viajar hacia su institución educativa de destino (pública o privada), que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia.

Para hacer la revalidación del beneficio, se deberá ingresar al sitio www.economianqn.gob.ar/beng. Allí se deberá cargar el certificado de alumno regular con fecha a partir del 27 de julio de 2026, que deberá tener sello y firma de la institución educativa donde se cursa.

En caso de no revalidar el beneficio, el 1 de septiembre quedará bloqueado de manera automática. Para el resto de los niveles educativos no es necesario revalidar el boleto.

Actualmente, se registraron un total de 3.045 inscripciones de estudiantes del nivel superior aprobadas, de los cuales 1.352 aún deben revalidarse.

“Recordamos que este beneficio se aplica en aquellas localidades que cuentan con transporte interurbano, para que estudiantes puedan hacer uso de este boleto gratuito cuando deban trasladarse hacia otra localidad a estudiar”, remarcó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

“Esta iniciativa es otra acción muy importante que desde el Estado se pensó para acompañar a jóvenes en sus estudios, y así continúen con su carrera y puedan finalizarla”, sumó.

Inscripción abierta

Durante el segundo semestre seguirá abierto el registro de nuevas inscripciones que se realiza en el mismo sitio web. En este caso, se deberá subir foto del DNI (dorso y anverso), certificado que acredite su domicilio particular, y certificado de alumno regular de la institución donde se cursa de manera presencial (con información de los días de asistencia a clase y datos del establecimiento). Tanto para el trámite de revalidación como para nuevas inscripciones, los postulantes recibirán un mail de confirmación.

Cabe aclarar que la tarjeta de este beneficio es de color azul y en verde lleva la inscripción Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG).

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria, con el trabajo de la dirección provincial de Transporte; de Educación; y de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, cuya función es validar y aprobar las tramitaciones que se realizan. Además, los organismos involucrados realizan el monitoreo permanente sobre el uso del beneficio por parte de los usuarios.

Este programa es otra de las políticas públicas que el Gobierno provincial ejecuta para acompañar e igualar oportunidades para estudiantes de toda la provincia, al igual que las becas Gregorio Álvarez.

Las personas interesadas en obtener más información pueden realizar sus consultas a través del correo [email protected]