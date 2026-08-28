Está en marcha el auxilio a familias endeudadas de Neuquén: montos y quiénes pueden acceder al plan del BPN

Se trata de la primera entidad en incorporar la nueva alternativa de financiamiento para que más familias neuquinas puedan reorganizar sus compromisos financieros y recuperar capacidad de pago.

Desde este viernes, ya está en marcha el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia al que adhirió el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Se trata de una nueva línea de reestructuración de deudas adecuada a las condiciones del Decreto provincial destinada a personas que necesiten regularizar su situación crediticia y ordenar sus finanzas.

El programa fue anunciado el pasado 19 de agosto por el gobernador Rolando Figueroa, quien detalló que el programa permitirá cancelar deudas con una tasa subsidiada fija del 35% o ajustable por UVA +5%.

“Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de las familias neuquinas”, aseguró el gobernador. Frente del discurso de “ajuste fiscal” de Nación, Figueroa destacó que el Estado debe estar presente “cuando a un neuquino se le complica”.

“No estamos hablando del que no quiere pagar, estamos hablando del neuquino que quiere pagar y necesita una oportunidad para hacerlo”, explicó el gobernador.

Ante un escenario de un endeudamiento creciente entre las familias neuquinas, el mandatario dijo que no cree "en un Estado que mire desde la realidad de enfrente”. Al tiempo que elogió el instrumento y recordó que al asumir encontró una provincia con una deuda financiera elevada y, al mismo tiempo, un fuerte déficit de infraestructura.

“Administrar bien no significa solamente gastar menos. Nosotros queremos un Estado inteligente, un Estado que sepa perfectamente cuál es la diferencia entre gastar e invertir.”

Y subrayó: Hay una idea con la que no estoy de acuerdo, que ordenar las cuentas y acompañar a la gente son cosas que se contradicen. Yo pienso exactamente al revés, nosotros ordenamos para redistribuir”.

Auxilio a familias endeudadas: quiénes pueden acceder

La nueva línea permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que cada cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados, con montos de hasta $50 millones y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA.

Podrán acceder al plan las personas humanas con domicilio real en la Provincia del Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en BPN, de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del BCRA.

Las operaciones podrán otorgarse tanto en pesos como en UVA, con una tasa fija del 35% TNA para préstamos en pesos o UVA + 5% para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.

Esta nueva herramienta contempla un cupo inicial de $25.000 millones y busca acompañar a las familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, brindándoles mejores condiciones para recuperar su capacidad de pago.

BPN recomienda sacar turnos para una atención personalizada a través de su Web (BPN.com.ar) o por su App de Home Banking (HB3.0) informando, además, que esta línea podrá accederse en todas sus sucursales.