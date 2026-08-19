La Provincia anuncia un programa de auxilio para familias endeudadas

Figueroa lanzó un nuevo programa de alivio con tasas blandas para que puedan cancelar sus compromisos. Invitó a todos los bancos y billeteras a adherirse.

El gobierno de la provincia de Neuquén anunció el lanzamiento de un programa de créditos destinado a familias que quedaron endeudadas y cuyos intereses y tasas hicieron prácticamente imposible ponerse al día. La iniciativa busca ofrecer una salida a quienes tienen ingresos y voluntad de cumplir, pero no logran salir de la morosidad.

El gobernador Rolando Figueroa detalló que el programa permitirá cancelar deudas con una tasa subsidiada fija del 35% o ajustable por UVA +5%. Se trata de una nueva herramienta que el gobierno de Figueroa pone a disposición de las familias que vieron en los últimos meses un crecimiento de sus pasivos.

“Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de las familias neuquinas”, aseguró el gobernador.

Frente del discurso de “ajuste fiscal” de Nación, Figueroa destacó que el Estado debe estar presente “cuando a un neuquino se le complica”.

“No estamos hablando del que no quiere pagar, estamos hablando del neuquino que quiere pagar y necesita una oportunidad para hacerlo”, explicó el gobernador.

Por la suba del dólar, volvió a superar los $1.400 en los bancos, se generaron inconvenientes en las plataformas de billeteras virtuales.

"Nosotros ordenamos para redistribuir"

Ante un escenario de un edeudamiento creciente entre las familias neuquinas, el mandatario dijo que no cree "en un Estado que mire desde la realidad de enfrente”. Al tiempo que elogió el instrumento y recordó que al asumir encontró una provincia con una deuda financiera elevada y, al mismo tiempo, un fuerte déficit de infraestructura.

“Administrar bien no significa solamente gastar menos. Nosotros queremos un Estado inteligente, un Estado que sepa perfectamente cuál es la diferencia entre gastar e invertir.”

Y subrayó: Hay una idea con la que no estoy de acuerdo, que ordenar las cuentas y acompañar a la gente son cosas que se contradicen. Yo pienso exactamente al revés, nosotros ordenamos para redistribuir”.

En este sentido, el gobernador invitó a todos bancos y billeteras virtuales a adherirse al programa donde la provincia ofrecerá a cambio reducir en un 50% la alícuota de ingresos brutos sobre los intereses.

Se informó que el programa está pensado para quienes no se encuentran en situación 1 y contempla algunas tasas promocionales para quienes acreditan sus haberes a través del BPN, sean o no empleados provinciales.

Endeudamiento: la presión sobre los hogares

“Estamos teniendo una tendencia creciente en el endeudamiento de la gente, pero todavía no tenemos el dato fino. El impacto de los últimos tres o cuatro meses fue bastante notable”, sostuvo hace unos meses el director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini en el estudio de LM Neuquén en Vivo.

El crecimiento del crédito digital y el uso masivo de billeteras virtuales aparecen como uno de los factores centrales detrás del aumento de la morosidad. Tomasini explicó que el fenómeno no es nuevo, pero se intensificó recientemente.

“Lo estamos trabajando con billeteras virtuales, sobre todo con Mercado Pago, que es la más utilizada, y con bancos. Es una preocupación que se repite en todas las provincias”, señaló.

A pesar de los indicadores económicos positivos de Neuquén, el funcionario aclaró que el contexto no impide el deterioro financiero de los hogares. “Eso no implica que el ciudadano común no tenga un alto grado de endeudamiento, por consumo, por el valor de los alquileres y otros factores”, afirmó y adelantó que se estaba trabajando desde la Provincia con una serie de medidas, como esta que se anunció en las últimas horas, para intervenir frente a esta problemática.