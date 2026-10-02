De periodista a músico: Nelson Castro dirigirá la Orquesta Sinfónica de Neuquén

La cita será en la noche de este viernes en el Cine Teatro Español. Cómo nació su pasión por la música.

El periodista estará al frente del concierto este viernes en el Cine Teatro Español.

El reconocido periodista Nelson Castro cambiará por unas horas los estudios de radio y televisión por el podio y la batuta. Este viernes será uno de los protagonistas de una noche especial, cuando se ponga al frente de la Orquesta Sinfónica de Neuquén en el Cine Teatro Españo l.

La presentación “Lección de Orquesta” comenzará a las 21 y tendrá un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Castro compartirá la dirección con el maestro Andrés Tolcachir y cumplirá así una faceta menos conocida de su extensa trayectoria: su pasión por la música y, particularmente, por la dirección orquestal.

"Vamos a tener una pequeña explicación de lo que es la Orquesta Sinfónica y van a tener la obertura de Guillermo Tell de Rossini, van a tener el Bolero de Ravel, que va a dirigir el maestro Tolcachir, voy a dirigir Finlandia, el maestro Tolcachir va a dirigir Un americano en París y va a haber dos que son sorpresas", anticipó.

La propuesta promete un recorrido por algunas de las grandes obras del repertorio sinfónico y una experiencia diferente para el público neuquino.

Nelson Castro mostró otra faceta de su vida, a sus roles de médico y periodista, le sumó la dirección de orquesta.

Nelson Castro y una pasión que comenzó a los 10 años

Aunque su rostro y su voz están directamente asociados al periodismo, la relación de Castro con la música comenzó mucho antes de su carrera en los medios de comunicación. Según recordó, empezó sus estudios durante la infancia.

"Yo empecé a estudiar música a los 10 años y tuve como uno de los maestros a un gran director de orquesta, Ferruccio Marzán. Ahí se me despertó la pasión", contó. "Yo empecé a estudiar música a los 10 años y tuve como uno de los maestros a un gran director de orquesta, Ferruccio Marzán. Ahí se me despertó la pasión", contó.

Ese vínculo estuvo incluso cerca de llevarlo por otro camino profesional. "Estuve a punto de entrar al Teatro Colón. Los horarios hacían imposible cursar tres carreras con la exigencia del Colón. A lo largo de los años fui tomando clases", explicó.

Lejos de abandonar aquella vocación, continuó formándose con el paso del tiempo. Uno de los maestros que tuvo en ese recorrido fue justamente Andrés Tolcachir, con quien ahora compartirá la dirección de la Sinfónica de Neuquén.

Del periodismo a la dirección de la Orquesta Sinfónica de Neuquén

Para Castro, las dos actividades que marcaron su vida no compiten entre sí. Por el contrario, el periodismo y la música representan dos pasiones que le permiten transitar experiencias completamente diferentes.

"El periodismo es una pasión para mí. La música también".

"El periodismo me lleva a guerras, a situaciones impactantes. La música me lleva a la belleza. Así que es una combinación perfecta que le recomiendo a todos", expresó.

La presentación de este viernes tendrá entonces un condimento particular: ver al reconocido periodista en una faceta diferente y frente a una de las formaciones musicales más importantes de la Patagonia.

En el cierre, Castro también destacó el potencial que tiene Neuquén a partir del desarrollo energético y consideró que esa oportunidad debe traducirse en mejoras concretas para la sociedad.

"Neuquén tiene una oportunidad fantástica, espectacular, que siempre las autoridades tienen que aprovechar para que la gente esté bien, para generar desarrollo, infraestructura, caminos, hospitales, escuelas, universidades, orquestas de este nivel y demás", concluyó. "Neuquén tiene una oportunidad fantástica, espectacular, que siempre las autoridades tienen que aprovechar para que la gente esté bien, para generar desarrollo, infraestructura, caminos, hospitales, escuelas, universidades, orquestas de este nivel y demás", concluyó.

Dónde conseguir las entradas

El programa del concierto en Neuquén estará compuesto por cuatro obras reconocidas del repertorio clásico: la obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Rossini; Boléro, de Maurice Ravel; Finlandia, Op. 26, de Jean Sibelius; y Un americano en París, de George Gershwin.

Las entradas tendrán un valor de $25.000 para el público general y $20.000 para jubilados. La venta será exclusivamente en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

Además, la presentación será transmitida por RTN a través de YouTube. El concierto es organizado por la Fundación BPN, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén.