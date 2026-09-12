Nelson Castro estará al frente de la Orquesta Sinfónica de Neuquén

El periodista será director invitado en una propuesta que busca acercar la música sinfónica a todo tipo de público.

La Orquesta Sinfónica de Neuquén tendrá un director invitado particular en su próximo concierto. El periodista Nelson Castro se pondrá al frente de los músicos durante una presentación que combinará un repertorio de grandes obras de la música clásica con un recorrido por los distintos instrumentos que forman parte de una orquesta.

El concierto, denominado “Lección de Orquesta”, se realizará el viernes 2 de octubre a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén capital. La presentación estará encabezada por el director titular de la Sinfónica, Andrés Tolcachir, y contará con la participación especial del reconocido periodista como director invitado.

La propuesta fue pensada tanto para quienes ya tienen contacto con la música sinfónica como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de espectáculos. Durante la noche, Castro acompañará al público en un recorrido para conocer los instrumentos y sus características, mientras la orquesta interpreta algunas de las obras más reconocidas del repertorio.

Dónde conseguir las entradas

El programa del concierto en Neuquén estará compuesto por cuatro obras reconocidas del repertorio clásico: la obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Rossini; Boléro, de Maurice Ravel; Finlandia, Op. 26, de Jean Sibelius; y Un americano en París, de George Gershwin.

Las entradas tendrán un valor de $25.000 para el público general y $20.000 para jubilados. La venta será exclusivamente en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

Sebastián Fariña Petersen

Además, la presentación será transmitida por RTN a través de YouTube. El concierto es organizado por la Fundación BPN, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Su debut como director

La participación de Castro frente a una orquesta no será completamente nueva. En septiembre de 2025, el periodista tuvo su primera experiencia como director durante los festejos por el Tricentenario de Rosario, donde se puso al frente de unos 700 músicos en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Aquella noche dirigió, entre otras piezas, la Marcha de San Lorenzo y recibió una ovación de pie. El evento permitió al público disfrutar de un espectáculo sin costo. Su participación sorprendió a quienes lo siguen por su labor periodística, mostrando que la música también forma parte de su vida.

Más allá de lo artístico, el episodio abrió espacio para reflexionar sobre cómo la disciplina y la constancia de la formación profesional pueden trasladarse a otras áreas, incluso al arte.

Entre la medicina, el periodismo y la música

Nelson Alberto Castro nació el 5 de abril de 1955 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Se graduó con Diploma de Honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en neurología. Al mismo tiempo, comenzó a formarse en periodismo y dio sus primeros pasos en los medios como periodista deportivo en radio.

Durante varios años combinó ambas profesiones, hasta que en 1993 decidió dedicarse de lleno al periodismo. Desde entonces construyó una extensa trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, con coberturas de conflictos internacionales, entrevistas a dirigentes políticos y análisis de la actualidad. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional Rey de España, el Konex de Platino y distintos premios Martín Fierro.

También es autor de varios libros vinculados con la salud, la política y la historia de figuras públicas. Pero detrás de su recorrido profesional existe otra pasión que ahora vuelve a quedar en primer plano: la música.

Castro estudió guitarra y también se formó en dirección de orquesta, una disciplina que le permitió debutar como director en Rosario y que ahora lo llevará a estar nuevamente frente a una formación sinfónica, esta vez en Neuquén.