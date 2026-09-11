Un relevamiento sobre 30.000 tareas ocupacionales reveló cuáles no corren riesgo pese al avance de la IA . Los motivos.

Estos son los 10 trabajos que la Inteligencia Artificial (IA) todavía no logró sustituir: ¿tu empleo está a salvo?

El avance –aparentemente imparable- de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral está generando una profunda incertidumbre sobre el futuro de diversas profesiones. Sin embargo, pese a la sofisticación cada vez mayor del algoritmo, existen tareas y trabajos que aún presentan un bajo nivel de riesgo ante esta tecnología, especialmente por la necesidad del factor humano.

Recientemente, un informe de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia ( NASK ) identificó 10 trabajos que la IA no logró reemplazar y cuyas tareas permanecen relativamente inalteradas. Este análisis combinó cerca de 30.000 tareas ocupacionales , validación de especialistas, puntuaciones asistidas por IA y datos laborales de distintos países.

El relevamiento identificó a las siguientes profesiones con menor riesgo de exposición a la IA:

Trabajadores de cosechas, bosques, horticultura y jardinería

Limpiadores de autos

Instaladores de pisos, azulejos y baldosas

Yeseros

Reparadores de pieles y curtidores

Ganaderos

Cazadores, pescadores y recolectores

Artesanos, bordadores y costureros

Controladores de pestes y fumigadores

Carniceros y preparadores de comidas y pescados

El factor humano sigue siendo clave en algunas profesiones.

Por qué estos trabajos no serán reemplazados por la Inteligencia Artificial

Este conjunto de profesiones mantiene arraigada la necesidad de la intervención humana directa. Otro factor es el entorno en el que operan: el mundo físico y no estructurado. La inteligencia artificial, incluso cuando se integra en sistemas robóticos avanzados, todavía lucha por enfrentar la imprevisibilidad del mundo real, donde cada situación requiere una adaptación sensorial y motora única.

La complejidad de moverse en terrenos irregulares, la necesidad de un juicio táctil y visual constante, así como la capacidad de resolver problemas prácticos en entornos cambiantes, siguen siendo dominios exclusivos del ser humano. Ya sea por la delicadeza requerida en trabajos artesanales o por la variabilidad que implica trabajar en la naturaleza, estos roles exigen una destreza motora fina y una inteligencia contextual que las máquinas actuales no pueden replicar con la eficiencia necesaria.

Por otro lado, según un informe de Randstad, el pensamiento crítico, la empatía y la inteligencia emocional, la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo son habilidades que las empresas siguen buscando y que la IA no puede sustituir.

Ya hay tareas que la IA puede realizar con mayor velocidad y precisión que los humanos.

Cuáles son los trabajos que sí están en peligro

El estudio de la OIT y el NASK concluyó que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la inteligencia artificial generativa. Estos puestos laborales comparten características comunes: operan principalmente en el entorno digital, dependen del procesamiento de grandes volúmenes de datos, siguen reglas lógicas claras y, en muchos casos, son intrínsecamente repetitivos. La IA, por su naturaleza, destaca en el reconocimiento de patrones y en la ejecución de tareas que siguen protocolos estrictos.

Por lo tanto, cuando una ocupación implica principalmente la entrada, manipulación o análisis de información estructurada, la IA puede realizar estas tareas con una velocidad y precisión inalcanzables para los humanos, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia. En esta categoría, los siguientes profesionales se encuentran en una posición de alta vulnerabilidad:

Auxiliares de entrada de datos

Mecanógrafos

Empleados contables

Trabajadores administrativos

Analistas financieros

Empleados de nómina

Vendedores de centros de contacto

Desarrolladores web y multimedia

El uso de inteligencia artificial para interpretar diagnósticos puede generar errores si no se valida la información con profesionales

La razón por la cual estas profesiones están en riesgo es que gran parte de su labor cotidiana consiste en tareas que los modelos de lenguaje y los algoritmos predictivos ya pueden ejecutar con gran eficacia. Desde la automatización de procesos contables básicos hasta la generación de código para sitios web sencillos o el manejo de consultas de clientes mediante bots inteligentes, la IA está desplazando funciones que, hace poco tiempo, requerían una constante atención humana.