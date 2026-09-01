Instagram le pone freno a la inteligencia artificial y comenzará a sancionar: a qué cuentas alcanza

Qué sanción recibirán los perfiles que no cumplan con las nuevas reglas de la red social.

Instagram comenzará a reducir el alcance de los perfiles protagonizados por falsas personas generadas con inteligencia artificial (IA) que no informen que sus imágenes, videos y publicaciones pertenecen a un personaje ficticio.

La medida es más que nada para los llamados influencers virtuales : cuentas que imitan el comportamiento de una persona real, muestran una vida cotidiana inventada y en algunos casos promocionan productos o dan consejos sin aclarar que detrás no existe ningún ser humano.

No todas las cuentas que usan herramientas de IA deberán identificarse. La obligación no alcanza a quienes recurren a esa tecnología para editar una foto, mejorar un texto, diseñar una imagen o incorporar algún efecto dentro de su proceso creativo.

Los perfiles alcanzados tendrán que activar la etiqueta “Perfil generado por IA”. Si Instagram detecta que una cuenta presenta a una persona sintética y no incluye esa advertencia, podrá dejar de mostrar sus publicaciones en los espacios de recomendación.

A qué cuentas alcanza la nueva regla de Instagram

La política se aplicará cuando la figura principal de un perfil sea una persona creada con IA, y pueda ser confundida con alguien real. No importa si el personaje aparece en fotos, videos o historias: lo determinante será que funcione como la identidad de la cuenta.

La etiqueta “Perfil generado por IA” identificará a las cuentas de Instagram que presentan como reales a personajes creados artificialmente. (Foto: Meta)

Instagram ya ofrecía una etiqueta opcional llamada “Creador de IA”, pero su significado era más amplio y podía incluir tanto a personajes artificiales como a usuarios reales que trabajaban con esas herramientas. La nueva denominación quiere eliminar esa confusión.

Los perfiles que ya tenían la identificación anterior verán el nombre actualizado y podrán confirmar si corresponde mantenerlo o quitarlo. “Las personas no quieren encontrar un perfil que parece humano y descubrir después que fue generado por IA”, explicaron desde Instagram al justificar el cambio.

Qué sanción recibirán los perfiles que oculten el uso de IA

Las cuentas que no activen la etiqueta podrán quedar afuera de las recomendaciones de Instagram. Eso significa que sus publicaciones tendrán menos posibilidades de aparecer ante personas que todavía no siguen el perfil.

La restricción afectará principalmente la distribución en Reels y la sección Explorar, dos espacios fundamentales para que una cuenta aumente su audiencia. El perfil continuará disponible y sus seguidores podrán ingresar, pero su capacidad para alcanzar nuevos usuarios será mucho menor.

Instagram no informó qué porcentaje de visibilidad perderán las cuentas, ni explicó en detalle cómo reconocerá a los personajes sintéticos. Sí confirmó que notificará a los creadores cuando detecte un perfil sin identificar.

La medida no implica la eliminación automática de publicaciones ni la suspensión de la cuenta. El castigo será sobre su distribución algorítmica, aunque podrían aplicarse otras reglas si el contenido incurre en estafas, suplantación de identidad o difusión de información falsa.

Cómo agregar la etiqueta o apelar una sanción

Los administradores podrán activar la identificación desde la sección destinada a editar el perfil. Una vez seleccionada la opción “Perfil generado por Inteligencia Artificial”, la advertencia aparecerá junto al nombre de la cuenta y también en sus contenidos. Si una foto o un video ya incluye una etiqueta que informa que fue creado o modificado con IA, Instagram podrá conservar esa indicación específica sin duplicarla.

Las cuentas detectadas podrán consultar su situación mediante la herramienta Estado de la cuenta. Ahí verán si sus publicaciones dejaron de ser elegibles para aparecer en las recomendaciones y qué medida deben tomar para recuperar el alcance.

Habrá dos caminos: aceptar la identificación y agregar la etiqueta o presentar una apelación si consideran que Instagram se equivocó. Si el reclamo prospera, el perfil y sus publicaciones volverán a participar de las recomendaciones.