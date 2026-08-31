La impresionante playa de Sudamérica con el mar de 7 colores y arena blanca que hechiza a los turistas: todos quieren volver

El Mar Caribe ofrece numerosas playas increíbles. Hay una que sobresale en Sudamérica por su mar de 7 colores que encanta a los turistas.

Una playa de Sudamérica ubicada en el Caribe impresiona a los turistas por su famoso mar de 7 colores . ¿De cuál se trata?

La Isla de San Andrés , ubicada en el Caribe colombiano , es uno de los destinos más elegidos por los turistas. Es reconocida por su singular mar de siete colores y sus playas de arena blanca.

Lo cierto es que el mar que rodea a la Isla de San Andrés despliega siete tonos de colores diferentes, que cautivan a quienes la visitan. Este fenómeno natural se debe a la combinación de aguas cristalinas, fondos marinos variados y la incidencia del sol.

La Isla de San Andrés es la más grande de las islas que forman parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una extensión total de 26 km2. Se trata de la isla más grande del país. El clima de la isla es cálido, con una temperatura promedio de entre 26 y 31 grados. Los vientos ayudan a aliviar el calor, soplando generalmente del este. Cabe destacar que, cuando se presentan tormentas en el Mar Caribe, los vientos soplan fuertemente del noreste.

La Isla de San Andrés, ubicada en el Caribe colombiano, es uno de los destinos más elegidos por los turistas. Es reconocida por su singular mar de siete colores y sus playas de arena blanca.

Cuáles son los 7 colores del mar de la Isla de San Andrés

Las distintas tonalidades del agua se deben principalmente a la combinación de factores naturales:

Zonas poco profundas: azul turquesa.

Áreas con crecimiento de algas: azul verdoso.

Zonas rocosas: azul oscuro.

Partes profundas del mar: azul rey.

Áreas coralinas: lila.

Cercanía a la costa: translúcido o aguamarina, por la arena blanca y sedimentos calizos.

El ya célebre mar de 7 colores se ubica próximo a Johnny Cay, también conocido como el Islote Sucre. Johnny Cay es un pequeño islote (cayo) oceánico ubicado a 1.500 metros de la isla de San Andrés, declarado Parque Natural Regional en el 2000. Localizado sobre el costado norte, y caracterizado por poseer ecosistemas marinos y costeros de gran importancia como las playas de arena, fondos arenosos, parches arrecifales, arrecifes de coral y un área terrestre con diversidad de vegetación.

El mar de 7 colores forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada por la UNESCO en el año 2000. Esta reserva es fundamental para el equilibrio del ecosistema del Caribe, puesto que sus arrecifes coralinos protegen a la isla de San Andrés y albergan a más de 2.300 especies de flora y fauna marina.