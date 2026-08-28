"En 5 o 6 años serán obsoletos": la predicción de Elon Musk sobre el dispositivo que usa más del 70% de la población

Recientemente, el empresario estadounidense Elon Musk -quien según Forbes es el hombre más rico del planeta- fue noticia en la Argentina: los autos eléctricos de la empresa Tesla -cuyo director ejecutivo es el mismísimo Musk - desembarcarán en nuestro país durante 2027. En una entrevista, el ejecutivo fue contundente en relación al futuro de la tecnología y al dispositivo que usa casi toda la población.

Lo cierto es que una frase de Musk recorrió el mundo: “En 5 o 6 años los teléfonos celulares serán obsoletos”. ¿Por qué sostuvo esta teoría? ¿Es posible imaginar un futuro sin los smartphones ?

El empresario Elon Musk sostuvo que en “en 5 o 6 años los celulares serán obsoletos” porque “en el futuro no habrá sistemas operativos. Tampoco habrá aplicaciones. Las personas tendrán todo eso a través de la IA”, sentenció.

Así, Musk argumentó que la inteligencia artificial asumiría las funciones que en la actualidad se distribuyen en un smartphone entre aplicaciones y sistemas operativos. Por esto, el celular físico tan solo mantendría la pantalla, los parlantes y la conexión a internet.

Según Musk, los sistemas de IA en la nube se comunicarán directamente con el software del dispositivo para interpretar los requerimientos del usuario en tiempo real. Y agregó que los usuarios portarán consigo un dispositivo simplificado que operará como un nodo periférico para la inferencia de IA. Este equipo inalámbrico estará conectado permanentemente con poderosos modelos alojados en servidores externos de alta capacidad.

En una entrevista que concedió al reconocido podcast Joe Rogan Experience, Musk añadió que “la IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará video en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”.

Musk le puso fecha al fin de los smartphones

En la mencionada entrevista, Elon Musk fue catégorico en relación a la fecha en la que los smartphones cambiarán para siempre y comentó que para los años 2030 o 2031 la sociedad dejará de interactuar con pantallas saturadas de aplicaciones, menúes rígidos e íconos estáticos.

“En 5 o 6 años los celulares serán obsoletos” porque “en el futuro no habrá sistemas operativos. Tampoco habrá aplicaciones. Las personas tendrán todo eso a través de la IA”.

Musk profundizó sobre el tema y aseveró que en el futuro no existirán aplicaciones ni sistemas operativos como los que se emplean en la actualidad, dado que la inteligencia artificial organizará y proveerá contenidos, atendiendo pedidos de manera inmediata y anticipando necesidades gracias a modelos generativos avanzados.

“No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, añadió Musk.

La visión de Elon Musk sobre la IA

En una entrevista con The Economist, Elon Musk también se refirió al futuro y a la incidencia de la Inteligencia Artificial (IA): "La IA va a ser mucho mejor que la inteligencia humana”, aseguró y, además, vaticinó un dominio de la IA y los robos sobre los seres humanos. Así, el empresario afirmó que es “improbable” que los humanos estén al mando en diez años. De todos modos, consideró que la IA llevará a la humanidad a una “época de abundancia”, en la que “cualquiera va a poder tener cualquier cosa”.