Una camioneta que trasladaba sangre desbarrancó en la Ruta 237

El accidente de tránsito tuvo lugar el miércoles por la noche a unos 100 kilómetros de Piedra del Águila.

Un accidente de tránsito , ocurrido en horas de la noche del miércoles, tuvo como protagonista a una camioneta de una empresa encargada de transportar material de hemodinamia. El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Piera del Águila, Rodrigo Torres , señaló a LM Neuquén que el siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 237 , a la altura del kilómetros 1542, a unos 100 kilómetros de Piedra del Águila en dirección sur.

“La camioneta Toyota Hilux desbarrancó metros abajo y el conductor presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo”, relató Torres.

Dio que el conductor salió por sus propios medios del vehículo y que subió hasta la ruta para pedir auxilio. Pasó Policía de la provincia de Buenos Aires, que fue quien dio la alerta.

En el cuartel local recibieron el llamado alertando sobre un siniestro vial sobre la Ruta 237 a las 20.32 e inmediatamente enviaron el móvil 13 hacia el lugar del incidente.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

Al arribar, se constató el vuelco de una camioneta Toyota Hilux, la cual era ocupada por una única persona. Indicó que ell vehículo, que era de una empresa, llevaba conservadoras con sangre. La firma se encarga de trasladar componentes sanguíneos a los distintos puntos de salud de la provincia.

El estado de salud del conductor

El ocupante recibió asistencia por parte del personal de salud presente en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia para su correspondiente evaluación y atención médica.

El bombero puntualizó que el herido fue derivado a Bariloche, a un hospital de mayor complejidad.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

Se procedió a realizar tareas de seguridad y prevención en la zona, trabajando para resguardar el área y evitar nuevos riesgos durante la intervención.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

El chofer dijo que se quedó sin frenos y fue hospitalizado

Un grave accidente de tránsito movilizó este último lunes por la mañana al personal del destacamento policial de Collón Cura sobre la Ruta Nacional 237. Tras un fuerte vuelco, el chofer resultó lesionado y antes de ser trasladado a un hospital, logró manifestar que el rodado sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1400, en la zona conocida como la Bajada de Collón Cura. El vehículo involucrado es un camión Scania de 18 ruedas, de color blanco, que volcó sobre su costado derecho tras perder el control al salir de una curva.

Como consecuencia del impacto, la unidad quedó tendida sobre la banquina y la carga que transportaba terminó desparramada a un costado de la calzada.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el camionero fue trasladado de urgencia al Hospital de San Martín de los Andes para ser evaluado.

La Policía colocó conos de señalización en el sector para advertir a los automovilistas. Desde Vialidad Nacional Neuquén confirmaron que la circulación por la zona no fue cortada, aunque se solicita transitar con extrema precaución.

Asimismo, desde el organismo nacional indicaron a LM Neuquén que, según los dichos del camionero, la causa del vuelco fue que se habría quedado sin frenos.