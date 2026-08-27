Secuestro récord de droga en Chos Malal: confirman la prisión domiciliaria para uno de los imputados

El Tribunal de Impugnación rechazó el planteo fiscal, por la imposibilidad de instalar la tobillera electrónica y confirmó la prisión domiciliaria con rondines policiales sorpresivos.

Los tres imputados habían acondicionado el patio de la vivienda para armar un invernadero destinado al cultivo de cannabis.

Un Tribunal de Impugnación rechazó por unanimidad el planteo del Ministerio Público Fiscal para dejar sin efecto la prisión domiciliaria de E.G.Q. , uno de los tres imputados por comercialización de estupefacientes en Chos Malal , que constituyó un récord por la cantidad de droga secuestrada con un valor de casi 700 millones de pesos. El rechazo del pedido dispuso rondines policiales sorpresivos para garantizar el cumplimiento de la medida.

La solicitud fue presentada por la fiscal del caso Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado , pero los jueces Mauricio Macagno, Richard Trincheri y la jueza Patricia Lupica Cristo decidieron no admitir el recurso de impugnación.

La discusión sobre el cumplimiento de la medida se originó en una audiencia que tuvo lugar el 14 de agosto pasado, cuando el juez de garantías Maximiliano Bagnat prorrogó el plazo de investigación y la medida de coerción desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre.

A raíz de esta extensión, la defensa solicitó una revisión y se fijó audiencia para el 18 de agosto. En esa audiencia, el tribunal revisor integrado por el juez Juan Balderrama y las juezas Leticia Lorenzo y Carolina González modificaron la modalidad de cumplimiento de la medida y dispuso que E.G.Q. cumpla prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, con un dispositivo dual de monitoreo electrónico por el plazo de un mes.

Secuestraron 34 kilos de Cannabis Sativa, cuyo valor estimado en el mercado era de $680 millones.

La Optic no pudo instalar el dispositivo de control electrónico

Ese mismo día, Balderrama informó por correo electrónico que según la información remitida por la Optic, no fue posible implementar un sistema dual de control electrónico. Por ese motivo, delegó al Ministerio Público Fiscal el control de la medida de coerción.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó una audiencia para modificar las condiciones de cumplimiento. El planteo fue analizado en una audiencia que tuvo lugar el 19 de agosto, donde la jueza de Garantías, Laura Barbé consideró que no podía modificar una medida impuesta por un tribunal revisor y dispuso la implementación de rondines policiales sorpresivos para controlar el cumplimiento de la medida.

El tribunal de revisión dispuso rondines policiales sorpresivos

Frente a esa resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron un recurso de impugnación. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación en una audiencia de este jueves 27 de agosto, decidió no admitirlo, por lo que la medida de prisión domiciliaria con rondines policiales continuará hasta septiembre.

El expediente tiene otros dos imputados, S.V.B, pareja de E.G.Q. y M.A.C. que están acusados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haberse cometido en inmediaciones de establecimientos educativos o sitios de concurrencia de niñas y niños.

En el caso de M.A.C fue imputado por facilitar un elemento para una actividad de comercialización destinada a consumidores. Según la acusación, el hombre dispuso una camioneta utilizada para el traslado y acondicionamiento de la droga.

Fiscal del caso, Víctor Salgado.

Allanamiento con secuestro récord de droga

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, E.G.Q. y S.V.B. vivían en una vivienda ubicada en el barrio Centenario de Chos Malal, donde se llevó adelante un allanamiento el 17 de abril. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 34 kilos de cannabis sativa, con un valor en el mercado estimado en $680 millones y que equivalían a unas 68 mil dosis.

La droga estaba distribuida en distintos sectores del inmueble, en forma de cogollos y sustancia vegetal en presentación picada, fraccionada y dispuesta para su posterior comercialización. Además, secuestraron una balanza de precisión, bolsas de nylon tipo Ziploc, gran cantidad de recortes de nylon, una máquina contadora de billetes, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, elementos vinculados con el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Incluso, los imputados habían destinado el patio de la vivienda para armar un invernadero para el cultivo de plantas de cannabis sativa.

Respecto de M.A.C., la acusación sostiene que entre el 8 de julio de 2025 y el 17 de abril de 2026 mantuvo el dominio y disponibilidad de una camioneta para el traslado y entrega de droga a domicilio. Durante el allanamiento, los agentes encontraron dos frascos de vidrios que contenían 263 gramos de cannabis sativa en forma de cogollos en el interior del vehículo.

La acusación contra los tres imputados fue presentada en dos audiencias por el fiscal jefe Fernando Fuentes y los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado.