Atención Neuquén y Río Negro: Prefectura Naval convoca a profesionales

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 25 de septiembre. Buscan cubrir varios puestos. Los detalles.

Se habilitaron vacantes en la región y el país.

Las autoridades de Prefectura del Comahue informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para aquellos profesionales que deseen formar parte del organismo . Buscan cubrir varios puestos en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Además, indicaron que para anotarse los interesados deberán ingresar a la página www.argentina.gob.ar/prefecturanaval , hasta el 25 de septiembre. Dentro del sitio, las personas encontrarán los requisitos, condiciones y modalidad.

Desde la sede en la capital neuquina de la PNA explicaron que la convocatoria es para formar parte del Personal Subalterno - Cuerpo Auxiliar, del año en curso.

En relación a las vacantes disponibles destacaron que se encuentran varias categorías.

Qué profesionales busca la PNA

En cuanto a las vacantes, desde Prefectura Naval Argentina, informaron que se buscan profesionales para cubrir distintos puestos y especialidades en la región.

Para Viedma, Río Negro, se encuentra disponible una vacante para enfermero profesional. Además, para la capital rionegrina se habilitó la inscripción para cubrir un puesto de técnico electricista.

Por su parte, en la sede Comahue de la PNA, ubicada en la ciudad de Neuquén, se abrió una vacante destinada a técnico mecánico electricista o electromecánico.

La convocatoria también contempla otras especialidades, entre ellas técnico radiólogo, asistente dental y operador de electroencefalografía.

El listado completo de vacantes y profesiones requeridas puede consultarse en el documento oficial publicado por Prefectura Naval Argentina.

Cuáles son los requisitos

Respecto a los requisitos generales, los interesados deberán cumplir con:

Ser argentino/a nativo/a o por opción . En cuanto a esta última opción detallaron que deberá tener padre o madre argentino/a nativo/a, excluyendo a los naturalizados. En caso de ser argentino por opción deberá acreditar el trámite finalizado a la fecha de cierre de inscripciones, además del correspondiente DNI.

. En cuanto a esta última opción detallaron que deberá tener padre o madre argentino/a nativo/a, excluyendo a los naturalizados. En caso de ser argentino por opción deberá acreditar el trámite finalizado a la fecha de cierre de inscripciones, además del correspondiente DNI. Tener 18 años como mínimo y 28 como máximo al 18 de agosto del año en curso. La edad es excluyente para la inscripción .

al 18 de agosto del año en curso. . No haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los institutos de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales.

o en cualquiera de los institutos de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales. Poseer título habilitante , el mismo debe estar expedido a la fecha de cierre de inscripciones y estar incluido en los títulos solicitados.

, el mismo debe estar expedido a la fecha de cierre de inscripciones y estar incluido en los títulos solicitados. Aprobar los exámenes de capacitación y/o idoneidad establecidos en la reglamentación para la incorporación por concurso como Personal Subalterno Cuerpo Auxiliar.

Dónde obtener más información

Para aquellos aspirantes que deseen obtener información o inscribirse, en la capital neuquina pueden dirigirse a la Sección Personal de la sede de la Prefectura, ubicada en la calle Vencedor (sin número), en la Isla 132 del Paseo de la Costa.

Además, está disponible el número de contacto 0299-6342569.

En el caso de encontrarse en Buenos Aires, deben dirigirse al edificio Guardacostas de la Dirección de Personal en avenida Eduardo Moreno 235, 5° piso, oficina 5, de lunes a viernes de 8 a 16.

También pueden contactarse al 011-4318-7400, internos 2503/2504 o bien al mail [email protected]