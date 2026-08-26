La Legislatura aprobó un nuevo mecanismo de elección para la presidencia del TSJ

Podrá ser a través de mayoría simple y habilita la reelección de la máxima autoridad del tribunal.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles la ley que modifica el mecanismo de elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , que establece que la máxima autoridad será elegida anualmente por mayoría simple entre quienes integran el cuerpo, permitiendo que pueda renovar en el cargo.

La elección se realizará en diciembre y la presidencia tendrá una duración de un año. También se designará a la persona que ejercerá el reemplazo ante una ausencia o impedimento transitorio. Si la vacancia fuera definitiva, se procederá al nombramiento inmediato de su reemplazante.

Como miembro informante, el diputado César Gass (JxC-UCR) argumentó que la reforma se apoya en la autonomía institucional, la eficiencia operativa y la armonización de la normativa. Afirmó que a la propuesta “le sobra lógica” y consideró que el nuevo mecanismo hará más dinámica y previsible la elección de la presidencia del TSJ, además de reforzar su autonomía.

Autonomía

El legislador también remarcó que dejar la decisión en manos de los cinco integrantes del TSJ “le da transparencia” y “lo aleja de presiones de otros poderes del Estado”. En ese sentido, consideró que la nueva modalidad se aproxima al espíritu del artículo 239 de la Constitución provincial y mencionó como antecedente el sistema utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Gass resaltó que la designación anticipada de un reemplazante permitirá garantizar la continuidad institucional frente a licencias u otras ausencias. También señaló que la ley permitirá superar las dificultades que se presentan cada diciembre cuando algún integrante no puede o no quiere asumir el cargo, sin necesidad de realizar nuevas modificaciones legislativas.

La ley obtuvo 22 votos positivos aportados por los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Juntos, Neuquén Federal, Fuerza Libertaria, Avanzar y JxC-UCR. En tanto, en forma negativa lo hicieron FIT-U, PTS-FIT-U y Mónica Guanque, de Democracia Neuquén.

Cuestionamientos

En contra de la modificación se expresó la diputada Mónica Guanque (Democracia Neuquén), quien advirtió que el cambio de la expresión “se turnará” -previsto en la Constitución provincial- por “se renovará” habilita la reelección sucesiva de una misma persona al frente del Tribunal. Consideró que se trata de una ley “antidemocrática”, que “concentra poder” y “va en contra de nuestra Constitución”.

A la vez, objetó la comparación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación al argumentar que la Constitución Nacional habilita ese mecanismo, mientras que el artículo 239 de la Constitución provincial dispone que la presidencia del TSJ debe turnarse anualmente.

La diputada Julieta Ocampo (FIT-U) también votó en forma negativa al exponer que la iniciativa no atiende los problemas que atraviesa el Poder Judicial ni garantiza una mayor independencia. “Esta modificación busca la posibilidad de concentración de poder”, dijo.

Omar Novoa

Designan defensor

Durante la sesión, el cuerpo de la Legislatura aprobó la designación de Mauro Siciliano como defensor público penal. El pliego obtuvo 24 votos afirmativos y la abstención del PTS-FIT-U.

De igual modo se sancionaron 13 declaraciones, entre ellas la de interés de la Cámara por el 122° aniversario de la ciudad de Neuquén, a conmemorarse el 12 de septiembre; la realización del 1er festival de bienestar Bioraiz - Bio & Wellness Festival Patagonia y la 3ra edición del Trail Costa del Malleo 2027, que se realizará el 7 de febrero de 2027.