Tragedia en la sala de recién nacidos de un hospital: un voraz incendio causó la muerte de 14 bebés

Ocurrió en un centro de salud público de Islamabad, tras la explosión de un aire acondicionado. Solo un niño de los que estaban en ese sitio pudo sobrevivir.

El hospital donde se registró el incendio es uno de los centros públicos más grandes de Islamabad, capital de Pakistán.

Un trágico incendio desatado en la sala de neonatología de un hospital público de Islamabad , la capital de Pakistán , provocó la muerte de 14 bebés recién nacidos . Según informaron los servicios de rescate y las autoridades gubernamentales, el fuego se originó debido a un fallo eléctrico provocado por la explosión del compresor de una unidad de aire acondicionado .

Las llamas se extendieron rápidamente por el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), donde se encontraba el área de recién nacidos.

Eran aproximadamente las 6.45 de la mañana y dentro del ala de ginecología de ese centro de salud se encontraban al menos 15 bebés . Solo uno de ellos pudo ser rescatado por los equipos de emergencia.

Los Bomberos acudieron al hospital para sofocar las llamas y dar inicio a las labores de enfriamiento de la estructura. También se hizo presente personal policial, con el fin de contener la llegada de familiares y padres afligidos.

La reacción oficial ante la tragedia en el hospital

El magistrado del distrito de Islamabad nombró un comité de investigación formado por múltiples agencias, con instrucciones precisas para presentar un informe dentro de las siguientes 24 horas posteriores al hecho.

El panel investigará la causa del incendio y su propagación, determinará si había medidas adecuadas de seguridad y evaluará la respuesta, explicó el gobierno en un comunicado.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron su pesar por el suceso. “Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, apuntó Sharif, quien ordenó la apertura inmediata de una investigación.

Asimismo, en un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad se confirmó que "en total 14 niños murieron en el incidente".

#EXCLUSIVE 15 KILLED DUE TO FIRE INCIDENT ON HOSPITAL IN ISLAMABAD, PAKISTAN



Wednesday, 26th August 2026 pic.twitter.com/yFroEWR6tv — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) August 26, 2026

Por su parte, el presidente del país, Asif Ali Zardari, también ofreció sus condolencias a las familias, describiendo las muertes como “desgarradoras y una pérdida irreparable”.

Zardari pidió que se identifique a los responsables y que se actúe contra ellos conforme a la ley. Al mismo tiempo, instó a los hospitales a garantizar medidas eficaces de seguridad contra incendios y procedimientos de emergencia, en especial en las salas que atienden a recién nacidos.

En tanto, el ministro federal de Salud, Mustafa Kamal, dijo a la televisora local Geo News que estaba viajando de Karachi a Islamabad para supervisar personalmente la investigación.

El director general de salud y el secretario federal de salud ya estaban en el hospital, uno de los centros públicos más grandes de Islamabad, donde recientemente se examinó al encarcelado ex primer ministro Imran Khan.

Según Kamal, las autoridades estaban en contacto con las familias y la prioridad inmediata era apoyar a los padres y devolverles los cuerpos de los bebés.

Los testimonios de los padres tras el trágico incendio

Las muertes de los niños provocaron una gran conmoción. Algunos familiares lloraban en el lugar, mientras que otros exigían responsabilidades y respuestas sobre cómo comenzó el incendio y si la sala contaba con equipo adecuado para hacerle frente.

Unbelievable criminal negligence at PIMS Islamabad.



Video footage shows first responders breaking window panes and scaling ladders to reach the burning gynecology ward, which was locked from the outside with zero doctors, nurses, or security guards present when the inferno… https://t.co/UpT7wfd4Gz pic.twitter.com/EKhamRsuH7 — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) August 26, 2026

"Mi esposa estaba en la maternidad, sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la carretera esperando ayuda", contó a medios locales un hombre que sufrió la muerte de su bebé de apenas tres días.

Por su parte, una mujer que cargaba a su pequeño bebé en sus brazos, también graficó la desesperante situación que atravesaron. "La gente gritaba, había humo negro. Corrimos por nuestras vidas, gracias a dios mi bebé está a salvo", expresó.