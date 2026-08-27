Ocurrió durante una persecución en Junín de los Andes. El móvil tuvo que ser retirado del río Chimehuín con una grúa.

Insólito desenlace tras un robo: una pareja de delincuentes le robó el patrullero a la Policía y se lo tiró al río

Una agresión con arma blanca, una persecución entre patios y techos, un policía cortado y dos personas detenidas. El raíd delictivo de una pareja dejó una estela de violencia en Junín de los Andes que incluyó el robo de un patrullero que terminó semi sumergido en el río.

Todo había comenzado con una investigación por distintos robos en el barrio Provincial de Junín de los Andes. Durante el día, personal de la Comisaría 25 realizó un allanamiento en un domicilio al que habían llegado a partir de distintas pruebas y filmaciones aportadas por vecinos.

Los efectivos buscaban a dos personas señaladas como presuntos autores de varios hechos contra la propiedad, entre ellos el robo de una bicicleta y el ingreso a una vivienda de donde habían sustraído televisores y otros elementos.

Durante el procedimiento recuperaron parte de los objetos robados, pero no pudieron ubicar a los sospechosos. La investigación continuó durante la noche y, alrededor de las 21, los policías recibieron un llamado que cambió el curso del operativo: una persona había sido herida con un arma blanca en el mismo domicilio que había sido allanado horas antes.

"Personal que estaba en radio de la Comisaría 25 y la División Tránsito acudió y encontró al propietario de la vivienda donde paraban los delincuentes", informó a LM Neuquén David Tureo, jefe de la Comisaría 25. El hombre tenía una lesión en la zona abdominal y había sido apuñalado por el presunto delincuente que le alquilaba.

Persecución policial a una pareja de delincuentes

Con los datos aportados por la víctima y otras personas que se encontraban en el lugar, la Policía logró obtener información precisa sobre quién habría cometido la agresión. De acuerdo a lo relevado, quien utilizó un arma blanca fue un hombre acompañado por una mujer.

Cerca de la 1:30 de la madrugada comenzó la búsqueda de ambos sospechosos. Un móvil policial los encontró cuando circulaban en bicicletas. Al advertir la presencia de los efectivos, se separarron y escaparon por distintos sectores.

"Ella siguió por una calle, y el hombre por la otra, el móvil decidió perseguir al hombre que al verse alcanzado arrojó la bicicleta al patio de una vivienda, saltó una reja y los policías también", informó Tureo.

Al ver que los efectivos ingresaron detrás de él, el sospechoso tomó un fierro y le hizo un corte en la pierna a uno de los policías.

La mujer robó el patrullero y lo sumergió en el río

La persecución siguió por el barrio. El sospechoso habría intentado robar una moto para emprender la fuga pero no pudo y comenzó a escapar por los patios y los techos de las viviendas.

Mientras tanto la mujer que había tomado por otro camino aprovechó el momento y tomó posesión del patrullero.

"El móvil había quedado en la calle en marcha, y la persona que había tomado por otro camino, deja la bicicleta y sube al móvil", indicó el comisario, mientras que, "el personal policial no alcanzó a salir del lugar donde estaba procurando demorar a la otra persona".

De esta manera, la mujer huyó del lugar a bordo del patrullero hasta que lo abandonó en el río Chimehuín. "En principio sale antes del móvil, lo deja en la orillita, semi sumergido del Río Chimehuín, se baja y se va para otro lugar", señaló. Aparentemente, la corriente del río hizo lo suyo y colocó al patrullero abandonado en el medio del cauce del río helado.

Tiempo después, el personal que estaba en radio la localizó en el barrio Parque Industrial y la llevó detenida. Por su parte, el hombre corrió la misma suerte.

Después de atacar al policía con un fierro, trepó por el patio al techo. "Los vecinos advirtieron la situación y comenzaron a los gritos para orientar a los policías sobre sus movimientos", describió el comisario sobre la cooperación vecinal. Finalmente, cuando bajó de un techo quedó acorralado y fue detenido en barrio Lanín.

Qué pasó con los detenidos y los heridos

Los dos detenidos tienen entre 20 y 30 años y cuentan con antecedentes penales. La mujer es de la localidad mientras el hombre es oriundo de San Martín de los Andes, con familiares en Junín de los Andes. Recientemente había salido en libertad tras cumplir una condena por delitos contra la propiedad.

La hipótesis que maneja la policía es que, después del allanamiento, ambos regresaron al domicilio donde se estaban alojando y protagonizaron una discusión con los propietarios. Los investigadores sospechan que fueron a buscar a esas personas porque creían que habían aportado información que permitió identificarlos como presuntos autores de los robos.

En cuanto a la situación de salud de las personas heridas esta madrugada, el efectivo policial tuvo que ser atendido en la guardia. "La lesión no fue de gravedad, pero quedó con reposo laboral y permanece en su domicilio", puntualizó Tureo.

En tanto, el hombre apuñalado fue trasladado de urgencia al hospital donde fue intervenido quirúrgicamente y se recupera en una sala común.

Por otro lado, el móvil policial fue extraído con una grúa del río Chimehuín y fue trasladado al taller mecánico para analizar los daños y ponerlo nuevamente en funcionamiento.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de ambos en los distintos hechos y en la agresión con el arma blanca. Según confirmó la Fiscalía a LM Neuquén, ambos permanecen detenidos a la espera de la formulación de cargos.