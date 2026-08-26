El delincuente fue descubierto por los vecinos. Los agentes tuvieron que usar una escalera para llegar hasta el acusado y allí se enteraron qué pretendía robar.

Video: entró a robar a una casa, quedó atrapado en el techo y lo tuvo que rescatar la policía.

Un inédito intento de robo tuvo lugar este martes por la noche Un hombre fue detenido tras quedar atrapado en el techo de una vivienda a la que habría intentado ingresar para robar limones.

El sospechoso trepó con una mochila cuando quedó atrapado entre el techo y un poste de energía eléctrica, por lo que necesito ayuda para descender. Minutos después, al lugar acudieron efectivos de Seguridad Urbana y de la División Motorizada.

El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre calle Rivadavia, entre Güemes y Alem, en la localidad de Metán en Salta. Según trascendió, los vecinos advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía .

Los agentes tuvieron que utilizar una escalera para llegar hasta el lugar donde se encontraba. Mientras se desarrollaba el operativo, varios vecinos se acercaron al lugar y registraron la situación con sus celulares. "Dale salí de ahí, ya está", le gritó un vecino en un momento.

Una vez en el suelo, dos efectivos lo redujeron, le colocaron las esposas y lo trasladaron a una dependencia policial. El hombre, cuya identidad no trascendió, quedó a disposición de la Justicia local mientras se investiga el presunto intento de ingreso a la propiedad.

Intentó entrar a robar a una casa, quedó enganchado de la reja y tuvieron que rescatarlo

A fines de junio se vivió un similar intento de robo en un barrio de la ciudad de Mar del Plata. Cuando un hombre llegó a su vivienda y se encontró con un delincuente enganchado en la reja del inmueble en momentos que intentaba comer un robo. El hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos y recibir asistencia médica.

Según revelaron los medios locales, la dramática situación obligó a convocar a los bomberos para asistir al delincuente y liberarlo de la reja. En un video que comenzó a circular, se lo puede ver con manchas de sangre producto de las heridas que se provocó al intentar saltar las rejas, ya que la casa contaba con alambre de púas.

Al lugar arribaron los efectivos de la Comisaría tercera y del Comando Patrullas. Tras asistirlo para descender, el delincuente intentó escapar del lugar, pero los agentes actuaron a tiempo y lograron reducirlo.

El dueño de la propiedad realizó un registro al lugar y confirmó que no había daños ni faltantes en el inmueble.

El hombre, de 40 años, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) marplatense para recibir atención médica por la lesión sufrida en una de sus piernas.

Según trascendió de acuerdo a las fuentes policiales, el imputado posee un amplio historial de antecedentes que incluye causas por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, robo agravado en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.