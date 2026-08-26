Encontraron calcinados a dos trabajadores en una estancia: la macabra hipótesis que se investiga

Los cuerpos fueron encontrados junto a una casilla y una camioneta quemadas. Cómo fue el hallazgo.

Los trabajadores rurales aparecieron muertos y calcinados en una estancia de Santa Fe.

El hallazgo de los cuerpos calcinados de dos trabajadores rurales conmocionó a una zona rural de Santa Fe . Las víctimas se encontraban realizando tareas de reparación de alambrados cuando ocurrió el escalofriante episodio.

El operativo comenzó cuando los investigadores llegaron hasta la estancia Los Horcones, ubicada en Aguará Grande, departamento San Cristóbal, donde encontraron una casilla de chapa completamente incendiada . Entre los restos de la estructura aparecieron fragmentos de al menos uno de los cuerpos.

En medio de las pericias, hallaron además una camioneta incendiada, donde detectaron manchas compatibles con sangre y una posible huella de arrastre.

Fue el encargado del lugar alertó a las autoridades tras descubrir la casilla y una camioneta incendiadas. A pocos metros había una fogata y fue localizado el un segundo cuerpo calcinado.

Cómo encontraron los cuerpos en la estancia de Santa Fe

Las víctimas trabajaban de manera temporal en el campo y serían oriundas de Chaco. Según fuentes policiales, los cuerpos corresponden a Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán.

Durante el procedimiento también fue encontrada una camioneta incendiada, dominio XJF 872. En los alrededores había herramientas vinculadas con las tareas rurales que realizaban los trabajadores.

La fiscal Emilce Fissore, a cargo de la investigación, ordenó la autopsia de los cuerpos y las diligencias de rigor para tratar de esclarecer lo ocurrido, según confirmaron fuentes policiales .

La escena, descrita por los peritos de la División Científico-Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones (PDI), presentaba dos focos: uno en el interior de la casilla calcinada, donde se halló uno de los cuerpos, y otro a pocos metros, junto a una fogata, donde se encontró el segundo cadáver.

Además, la camioneta de las víctimas presentaba manchas compatibles con sangre y una posible huella de arrastre de material hemático. Los investigadores realizaron un relevamiento fotográfico y recolectaron muestras en toda la escena.

La macabra hipótesis que investiga la policía

Fuentes del caso, señalaron que se evalúan varias hipótesis, pero ninguna es concreta. “Hasta que no tenga los resultados de la autopsia y las entrevistas que se indicaron tomar, no vamos a tener nada”, señalaron fuentes con acceso al expediente.

La Justicia intenta determinar cómo murieron y caratuló provisoriamente la causa como “presunto homicidio seguido de suicidio”, aunque tampoco descartó la intervención de otra persona.

Asimismo, remarcaron que las víctimas eran dos personas oriundas de la provincia de Chaco, que mantenían una relación laboral: Maidana era el empleador y Rostán, su trabajador.

La Policía no descarta ninguna línea de investigación y busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de Maidana y Rostán. En ese sentido, será clave establecer sus movimientos, los contactos que mantuvieron y las circunstancias previas al incendio para determinar si existieron otras personas involucradas o si se trató de un hecho entre las propias víctimas.

Por el momento, la causa permanece bajo instrucción judicial en la fiscalía de San Cristóbal, a la espera de los resultados de las pericias realizadas en el lugar. También fueron ordenadas distintas entrevistas y medidas para avanzar en la reconstrucción de la escena.

Los investigadores aguardan además información que permita confirmar cómo se produjeron las muertes y qué ocurrió antes de que la camioneta fuera incendiada.