La medida que tomará la Justicia con la joven que mató a su hijo de 6 años

Avanza la investigación por la muerte de Izán, quien se confirmó fue asfixiado. El particular pedido que hicieron.

La semana pasada se conoció un brutal crimen que conmocionó a toda la provincia de Santa Fe y el país. Un nene de 6 años murió en el interior de su casa y la principal sospecha es que fue asesinado por su madre, quien se encuentra detenida y se espera que una Junta Médica evalúe su estado mental.

Izán Aguirre, según determinó la autopsia, perdió la vida por asfixia. En este sentido, este lunes la Fiscalía confirmó en audiencia que murió como consecuencia de un estrangulamiento mecánico o manual. Al mismo tiempo, las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer de 22 años, identificada como R.A.M.

La joven fue imputada como autora de homicidio agravado y el juez José Luis García Troiano dispuso que permanezca detenida hasta que su estado de salud mental termine de ser evaluado, por lo que se dispuso la intervención de una Junta Especial.

Su principal tarea será establecer si la mujer podía comprender la gravedad y la criminalidad de sus actos, y si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal.

La autopsia realizada a Izán Aguirre se realizó este jueves por la mañana en la morgue judicial de Santa Fe.

El pedido que realizó la defensa de la joven detenida

"La abogada defensora no se opuso a la medida que pedimos pero cuestionó que el lugar de cumplimiento sea en el ámbito del servicio penitenciario y propuso que la mujer investigada se aloje en un hospital psiquiátrico", señaló la fiscal Urquiza en diálogo con TN.

La defensa de A. R. M., por su parte, fue realizada por la abogada Betina Dongo, del servicio público. Ella planteó inicialmente la invalidez del acto, pero el magistrado no hizo lugar al pedido. La profesional también dejó en claro que no iba a cuestionar la autoría del hecho.

Respecto a su pedido que pueda estar en un psiquiátrico, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se opusierom a la solicitud y el tribunal rechazó el planteo: "El magistrado fundamentó su decisión en que la legislación nacional establece que los tratamientos de salud mental son ambulatorios, lo cual no es posible en este caso".

Ahora, el resultado de la Junta Médica será determinante para el futuro de la causa. Las pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar la salud mental de la imputada pueden llevar varias sesiones, aunque esperan que en los próximos días haya novedades.

"El Código manda a hacerlo con la mayor celeridad posible para poder salir de esta situación, de poder determinar su imputabilidad o no, para luego poder seguir adelante con el proceso", sostuvo la fiscal.

Cuál es la pena que podría recibir la joven por la muerte de su hijo

Si los especialistas establecen que era consciente de sus actos, el proceso penal podrá continuar y la Fiscalía estará en condiciones de avanzar con las medidas cautelares correspondientes.

En caso de ser considerada imputable y eventualmente declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo, la figura penal contempla la prisión perpetua.

Por el momento, la madre de Izan es la única persona formalmente acusada y privada de su libertad. Sin embargo, la investigación continúa abierta, con peritajes sobre teléfonos celulares y otras pruebas que buscan reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño.