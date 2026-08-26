Detuvieron a un sindicalista de la UOM en un control: llevaba dos pistolas, cuchillos y un bate en el auto

Cuando fueron interceptados por la policía, el dirigente viajaba en un auto con vidrios polarizados, donde además iban su chofer y un custodio.

Detuvieron a un sindicalista en un control: llevaba dos pistolas, cuchillos y un bate en el auto.

Un control policial por una serie de robo de autos terminó con la detención de un sindicalista. El dirigente viajaba con su chofer y un custodio en un vehículo donde encontraron dos pistolas , cuchillos y un bate de béisbol.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio porteño de Mataderos, donde los agentes interceptaron un Peugeot 308 gris con vidrios polarizados, y al identificar a sus tres ocupantes, descubrieron que llevaban armas de fuego dentro del habitáculo.

Uno de ellos era un conocido diferente gremial, Adrián Pérez , secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Vicente Adrián Pérez conduce la seccional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela de la UOM. (Foto: gentileza Data Gremial)

El control que terminó con el hallazgo de las armas

Los efectivos de la División de Investigaciones Comunales 9 hacían tareas preventivas sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900, en un operativo relacionado con robos de vehículos cometidos mediante inhibidores de señal.

Durante los procedimiento, los policías observaron a tres hombres subir al Peugeot 308 y decidieron seguirlos por las características del auto, los vidrios polarizados y la cantidad de ocupantes.

Las dos pistolas y el bastón extensible secuestrados durante el procedimiento. (Foto: TN)

Al detener el vehículo, los ocupantes admitieron de manera espontánea que había armas en el interior. Uno de ellos se presentó como secretario general de la UOM y aseguró que tenía los papeles correspondientes a una de las pistolas.

La inspección permitió encontrar un arma dentro de un bolso de mano colocado sobre el asiento trasero. La otra arma apareció en la guantera del auto. Ninguna tenía una bala en la recámara, aunque ambas tenían el cargador colocado. Los agentes también secuestraron dos cuchillos, un bate de béisbol y un bastón extensible de metal.

Junto con Pérez viajaban José Ignacio Esquivel, señalado como su chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, quien cumpliría funciones de custodio.

Por qué la documentación presentada no evitó la detención

Adrián Pérez tenía registrada a su nombre una pistola Bersa Thunder, que tenía una autorización de tenencia emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Sin embargo, ese permiso no equivale a una autorización para portar el arma en la calle.

La tenencia permite conservar una pistola registrada y trasladarla bajo determinadas condiciones. La ANMaC establece que debe transportarse “descargada y separada de sus municiones”, dentro de una caja, funda o envoltorio y sin estar adherida al cuerpo.

La portación, en cambio, autoriza a disponer de un arma en condiciones de uso inmediato dentro de un espacio público. Pérez no contaría con ese permiso, por lo que la presencia de la pistola con el cargador colocado derivó en la apertura de una causa penal.

La segunda arma era una Bersa Thunder Plus 380 que habría pertenecido al custodio. A diferencia de la pistola registrada a nombre del dirigente, no tenía documentación que acreditara su tenencia. Por esto la Justicia ordenó detener formalmente a los tres ocupantes por portación ilegal de arma de guerra. También dispuso el secuestro de las pistolas, los celulares y el auto.