Las imágenes comenzaron a replicarse en las redes sociales. La Agencia de Seguridad Vial busca identificar al conductor.

El polémico video de una pareja en moto con un bebé en brazos: "Un willy con el gordito".

Un insólito episodio causó gran indignación en redes sociales, al conocerse el video de dos jóvenes circulando en moto mientras llevaban a un bebé en brazos y realizaban un "wheelie ". La peligrosa maniobra se hizo viral en redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) busca tomar cartas en el asunto.

El registro muestra como la acompañante del conductor sostiene al bebé con ambos brazos. Además, el menor no llevaba ningún elemento de protección o sujeción visibles, quedando expuesto ante una eventual caída o pérdida de control.

El caso ocurrió en Catamarca y casi de inmediato las imágenes se viralizaron. Según informaron medios locales, el video habría sido publicado originalmente por uno de los jóvenes en un estado de WhatsApp, con la frase: "Un Willy con el gordito JAJAJA".

Ante la difusión de las imágenes, la ANSV estaba intentando identificar al conductor para actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

El polémico video y la denuncia de los vecinos

El video fue enviado por vecinos a medios locales, donde aseguraron que este tipo de situaciones no serían aisladas y afirmaron que las maniobras riesgosas se repiten con periodicidad, incluso hasta altas horas de la noche.

"Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación", expresaron los residentes en declaraciones al medio.

El reclamo apunta tanto a los protagonistas del video como a las autoridades, a quienes los vecinos pidieron que intervengan para que los hechos no se repitan.

La maniobra, además de ilegal, dejó en evidencia la falta de conciencia sobre los riesgos que implica circular de esa manera, tanto para los involucrados como para terceros.

Filmó a su hija de 9 años manejando un auto en la calle y lo publicó en las redes

Un polémico video provocó indignación en las redes sociales semanas atrás, donde se ve a una menor de edad conduciendo un vehículo en plena calle. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y desataron un sinfín de cuestionamientos.

De acuerdo a lo publicado por ABN Bariloche, fue el padre de la menor quien publicó las imágenes que él mismo registró con su teléfono celular.

En el video- que rápidamente se viralizó - puede verse a la nena de 9 años manejando un vehículo en la ciudad. En el rodado además - según pueden verse en las imágenes- iba otro menor de edad. De acuerdo a lo informado, las imágenes fueron filmadas en las calles del barrio de la localidad de Lago Puelo, Chubut.

"Papi ¿Después puedo manejar yo?", se escucha decir en el video al hermanito de la nena que iba conduciendo. A lo que el padre responde: "Todavía no llegás a los pedales, tu hermana si porque llega".

El hombre además afirma "Me lleva a El Bolsón ahora". La nena se ríe mientras sigue conduciendo. "Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?", le pregunta, a lo que la nena responde 9. "¿Y estás manejando?, ¿Qué haces, qué te copiás de tu papá?", dice el hombre entre risas.