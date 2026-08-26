Polémica por el show del "pastor de los famosos" en un predio de la AFA: lo cancelaron horas antes

Además de grabar su programa, planeaba jugar un partido con amigos e invitados. Quién es Milad Soleimani.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frenó a último momento un evento que iba a realizar un polémico pastor evangélico. La convocatoria ya circulaba en las redes sociales, pero desde la entidad aseguraron que nunca habían autorizado el uso de las instalaciones.

La actividad estaba prevista para este martes 25 de agosto, entre las 19 y las 23 horas, en la academia ubicada en North Bay Village, Miami. La propuesta era un partido de fútbol y la transmisión en vivo del programa que conduce el religioso, con entrada libre y gratuita.

A pocas horas del comienzo, la representación de la AFA en Estados Unidos difundió una desmentida oficial y ordenó impedir el ingreso de la producción. Los organizadores tuvieron que trasladar la grabación a un restaurante cercano.

El evento que Milad Soleimani anunció en el predio de la AFA

Milad Soleimani había anunciado dentro del predio oficial de la entidad. Se trataba de una jornada con un encuentro abierto al público en el complejo de la calle 79th Street Causeway.

Además de grabar su programa, planeaba jugar un partido con amigos e invitados. La difusión comenzó varios días antes y mostraba al predio deportivo como sede de la actividad.

Desde la representación de la AFA en Norteamérica se comunicaron con las autoridades de Buenos Aires para consultar por el evento. La respuesta fue que la conducción de la entidad no conocía la actividad y tampoco había aprobado su realización.

Render del AFA–North Bay Village Community Center, donde se había anunciado el evento posteriormente cancelado. (Foto: Noticias Argentinas)

Tomás Regalado, representante de la AFA en Norteamérica, explicó que la organización del encuentro habría surgido de conversaciones privadas con concesionarios que trabajan dentro del complejo. Ese posible acuerdo, aclaró, no implicaba una autorización institucional.

La entidad aclaró que ningún tercero puede organizar actividades comerciales, espectáculos o grabaciones dentro de sus instalaciones sin una aprobación previa. También advirtió que sus escudos, logotipos y nombres registrados no pueden utilizarse para promocionar emprendimientos ajenos.

La advertencia apuntó a la aparición de marcas oficiales en publicaciones y vehículos relacionados con Soleimani. Frente a esa situación, la AFA se desligó públicamente de la convocatoria y exigió que se retiraran las referencias a la institución.

Quién es Milad Soleimani, el llamado pastor de los famosos

Milad Soleimani nació en Irán, dentro de una familia judía, y llegó a la Argentina cuando tenía un año, durante la guerra entre Irán e Irak. Con el tiempo se convirtió al cristianismo evangélico y comenzó su actividad religiosa en el sur del conurbano bonaerense.

En 2007 fundó junto a su esposa, la pastora Sabrina, la iglesia Casa del Alfarero en Temperley.

La organización se hizo famosa por sus ceremonias multitudinarias y por la difusión de testimonios sobre supuestas sanaciones, milagros y exorcismos.

Su cercanía con figuras del espectáculo y el deporte le valió el apodo de pastor de los famosos. En los últimos años amplió su presencia en las redes sociales, lanzó producciones audiovisuales y comenzó a realizar transmisiones desde Miami.

Soleimani también exhibió públicamente su fanatismo por Lionel Messi y el Inter Miami. Esa combinación de fútbol, religión y exposición mediática formaba parte del evento anunciado en la academia, hasta que la AFA desconoció el acuerdo y dejó el show afuera de su predio.