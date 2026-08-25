Alerta por lluvia y viento en Neuquén: cuáles son los días más complicados y a cuánto llegarán las ráfagas

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Alerta por lluvia y viento en Neuquén: Defensa Civil pidió evitar viajes y extremar los cuidados

La provincia de Neuquén atraviesa un período de lluvias, nevadas y fuertes vientos que se extenderá durante los próximos días. Ante las alertas amarilla y naranja emitidas para distintos sectores, desde Defensa Civil recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, explicó que este martes y miércoles serán las jornadas más complicadas, aunque las condiciones inestables continuarán durante buena parte de la semana. Según detalló, desde la noche del lunes ya se registraban períodos de viento fuerte y se espera que las ráfagas se intensifiquen durante la jornada.

Cruz señaló que las ráfagas de viento se ubicarán, en general, entre los 60 y 70 kilómetros por hora, aunque podrían alcanzar los 90 km/h en sectores cordilleranos del norte, centro y sur de Neuquén.

El fenómeno también alcanzará áreas precordilleranas. Entre las zonas mencionadas se encuentran el departamento Minas, Buta Ranquil, sectores de Plaza Huincul y Cutral Co, además de distintos puntos hacia el sur de la provincia.

Seis provincias bajo alerta meteorológica por vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

En la zona de valles y mesetas, incluida la región de la Confluencia, Añelo, Rincón de los Sauces y sectores cercanos al río Limay y Piedra del Águila, también se espera viento intenso. Allí las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 70 km/h, con posibilidad de superar los 75 u 80 km/h durante este martes y miércoles.

En estas áreas, además, podrían registrarse lloviznas aisladas durante buena parte del día, aunque el viento será el principal fenómeno meteorológico.

Lluvias y nevadas en la cordillera

La situación será más compleja en la zona cordillerana. Cruz indicó que se esperan lluvias de variada intensidad, nevadas y períodos de viento fuerte, con mayor incidencia en sectores altos.

Las precipitaciones abarcarán el área comprendida entre Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, mientras que se prevé una intensificación hacia el mediodía en sectores ubicados desde Aluminé hacia el norte provincial.

También habrá condiciones adversas en las cercanías del paso internacional Cardenal Samoré, donde se esperan lluvias y lloviznas.

La combinación de lluvia, nieve y temperaturas bajas genera además condiciones que podrían provocar aumentos en los caudales de ríos y arroyos y favorecer la activación de cañadones naturales ubicados próximos a rutas provinciales y nacionales. Por ese motivo, desde Defensa Civil mantienen un monitoreo permanente junto con los equipos locales y otros organismos que intervienen ante situaciones de emergencia.

Recomiendan evitar viajes innecesarios

Ante este panorama, Cruz fue contundente con la principal recomendación para la comunidad: evitar viajes que no sean indispensables. "Si la comunidad puede evitar el desplazamiento, sería lo ideal", señaló en declaraciones radiales, especialmente durante este martes y miércoles, cuando se espera que los fenómenos alcancen mayor intensidad.

Para quienes tengan que viajar por cuestiones laborales o actividades que no puedan suspenderse, Defensa Civil recomendó hacerlo con información actualizada sobre el estado de las rutas, las condiciones meteorológicas y la situación de los pasos fronterizos.

En ese sentido, pidió consultar los reportes de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Policía y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Además, recordó que el uso de cadenas es obligatorio para circular en determinados sectores de la provincia y también para quienes tengan previsto cruzar hacia Chile.

Las rutas están transitables, pero piden precaución

Cruz informó que las rutas de la provincia se encontraban transitables y los pasos fronterizos permanecían habilitados. Sin embargo, remarcó que esta situación puede modificarse rápidamente debido a la evolución del viento, las precipitaciones y las nevadas, especialmente en la cordillera.

La recomendación es no iniciar un viaje sin consultar previamente los partes oficiales y verificar el estado actualizado del camino.

La situación también podría ser más compleja del otro lado de la cordillera. Según explicó el funcionario, Chile espera importantes acumulaciones de lluvia y nieve durante los próximos días, por lo que quienes tengan previsto cruzar la frontera deberán extremar las precauciones y consultar las condiciones antes de salir.

¿Cuándo mejora el tiempo?

El mal tiempo no terminará inmediatamente después del miércoles. Cruz explicó que podrían registrarse mejoramientos temporarios durante jueves y viernes, aunque las condiciones invernales continuarán en distintos sectores.

En buena parte de la cordillera todavía se esperan vientos, lluvias y nevadas hasta el domingo inclusive. Los cambios más importantes llegarían recién durante la próxima semana.

Maria Isabel Sanchez

Además, después de las precipitaciones habrá que prestar atención a las bajas temperaturas, que podrían generar nuevas complicaciones en rutas y caminos, principalmente en las zonas cordilleranas. Desde Defensa Civil insistieron en que el escenario puede variar de acuerdo con la evolución de cada sistema meteorológico. Por eso, remarcaron que la mejor herramienta para atravesar este período es evitar exponerse innecesariamente, planificar cualquier viaje y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mientras continúen las alertas por lluvia, nieve y viento, la recomendación central es clara: si no es necesario viajar, lo mejor es esperar a que mejoren las condiciones.