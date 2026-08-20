Un terremoto de 7.2 sacudió a varias ciudades de Perú este jueves

El sismo se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora. Las autoridades evalúan la magnitud de los daños.

Este jueves se reportó un nuevo terremoto de gran magnitud en Perú. Según las autoridades fue de 7.2. Las autoridades piden ayuda debido a la vulnerabilidad de las viviendas de adobe y calamina en su jurisdicción.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora.

El sismo se sintió en toda la región sur del Perú. Además de Ayacucho, el movimiento alcanzó Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac.

En Lima, el movimiento ondulante se percibió principalmente en las partes altas de los edificios. El sismo fue prolongado y duró cerca de un minuto.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la gran profundidad que tuvo el sismo permitió que el movimiento se percibiera en diferentes regiones del país. No obstante, no descartó que, debido a su magnitud, exista la posibilidad de desprendimientos en carreteras. Además, el especialista señaló que la profundidad del evento disminuye la probabilidad de daños de consideración.

Tavera detalló que el temblor presentó un movimiento ondulante. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico.

Descartaron una amenaza de tsunami

Otra de las principales preocupaciones después de conocerse la magnitud del terremoto, estuvo relacionada con la posibilidad de que pudiera generarse un tsunami sobre las costas peruanas. Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú informó que el evento no generó una amenaza para el litoral del país.

Las autoridades recomendaron de todos modos permanecer atentos a los informes oficiales ante la posibilidad de réplicas y evitar difundir información que no haya sido confirmada por los organismos especializados.

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Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú



El epicentro estuvo en Ayacucho y se sintió en otras localidades, incluida la capital. pic.twitter.com/usxd7msfhq — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2026

Las autoridades de Parinacochas piden ayuda

El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales tras registrarse un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho.

Reyes Anampa instó a activar los niveles de ayuda debido a que las viviendas locales al norte de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolas susceptibles ante la emergencia. Y expresó su expectativa de que no se reporten pérdidas de vidas humanas en la zona afectada.

Ante esta situación, edificios de administración, entre ellos escuelas, fueron evacuados por temor a posibles derrumbes.

Este sismo se produce 10 días después del terremoto que sacudió a Colombia y dejó un centenar de personas heridas.

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.

Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

Habían anunciado probabilidad de terremotos en la zona

Desde el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcularon que más de 14 millones de personas podrían encontrarse en niveles de riesgo muy alto ante un posible terremoto de magnitud superior a 8,8.

El último terremoto que sacudió a la provincia fue en 1985, un sábado 26 de enero.

Los diagnósticos territoriales realizados señalan que este sismo afectaría a Perú, donde regiones como Lima presentan un peligro elevado, debido al silencio sísmico de la zona de subducción y a fallas geológicas internas, comprometiendo la seguridad de más de 9 millones de habitantes en 56 distritos.

La zona costera concentra gran parte de esa exposición debido al proceso de subducción de las placas tectónicas frente al litoral peruano.

"Son más de 14 millones de personas que podrían verse afectadas o en niveles de riesgo muy alto por un sismo que podría ocurrir de magnitud 8", señaló uno de los integrantes de Cenapred.

El estudio grafica también que no solo Lima sería el territorio más afectado, sino también otras regiones costeras como Piura e Ica.