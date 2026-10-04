Elecciones en Brasil: Bolsonaro y Lula van a un balotaje

Con más del 96% escrutado, los resultados oficiales muestran un escenario muy ajustado. Lula da Silva y el bolsonarismo definirán el gobierno.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en las elecciones de Brasil, en una jornada marcada por la fuerte polarización política.

La jornada electoral en Brasil llegó a su fin y se dio una elección marcada por la fuerte polarización y un escenario más parejo de lo que anticipaban algunas proyecciones.

Las cifras oficiales muestran una ventaja para Flávio Bolsonaro , el candidato del Partido Liberal, aunque existía una fuerte abstencia de votantes, que rondaba el 21 por ciento.

Con el 98,97% de las mesas escrutadas, el candidato vinculado al bolsonarismo alcanzaba el 47,22% , mientras que el Partido de los Trabajadores (PT), que lleva a la reelección al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva , obtenía el 44,94% .

Una diferencia que podría achicarse

La distancia inicial mostró a Bolsonaro a medio punto del 50 por ciento necesario para ganar en primera vuelta, pero a medida que fueron ingresando los datos, se alejó de ese guarismo y se achicó la diferencia entre los principales candidatos.

En primer lugar, se contabilizaron votos provenientes de Brasilia y de estados del sur, regiones donde el bolsonarismo mantiene un fuerte respaldo. Por eso, a medida que avanzó el escrutinio, la diferencia entre ambos candidatos se redujo considerablemente.

Las primeras estimaciones apuntan a que el resultado final podría quedar separado por apenas dos o tres puntos, en un escenario mucho más competitivo que el previsto por algunas encuestas.

Una diferencia estrecha podría abrir la puerta a pedidos de revisión, reclamos o impugnaciones, aunque cualquier definición dependerá del escrutinio oficial.

La fuerte polarización que atraviesa Brasil convierte cada voto y cada acta en piezas centrales para definir quién gobernará el país.

Qué dijo Lula antes de votar

Antes del cierre de las urnas, Lula había planteado que Brasil definía este domingo entre "la democracia y el atraso".

El presidente también relativizó el peso de las encuestas previas y sostuvo que los desafíos estructurales de Brasil requieren políticas sostenidas en el largo plazo.

Además, afirmó que el resultado de las elecciones deberá ser respetado y que la verdadera definición llegaría cuando se abrieran las urnas.

La presencia argentina en el búnker de Lula

Desde Argentina también siguieron de cerca la jornada electoral. Legisladores del ámbito kirchnerista viajaron a Brasil y permanecen en el búnker oficialista.

Entre ellos se encuentran el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, quienes acompañan al espacio de Lula durante la espera por los resultados definitivos.