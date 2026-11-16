Tras la derrota 3 a 2 con Japón en el arranque de la ventana FIFA, el clima en la Verdeamarela no es el mejor.

En el comienzo de la presente Fecha FIFA , Brasil perdió 3 a 2 ante Japón y profundizó un proceso de turbulencias, de la mano de un Carlo Ancelotti envuelto en cada vez más críticas. La Verdeamarela atraviesa momentos de crisis de identidad desde hace tiempo, a tal punto que ni el experimentado técnico italiano pudo poner orden y calmar las aguas.

En ese contexto, quién se expresó a través de las redes sociales fue nada más, ni nada menos, que un ídolo de la selección brasileña: Romario . "Ancelotti, es suficiente. Agarra tus cosas y vete. No podemos soportarlo más", había escrito en sus redes sociales el astro brasileño.

"Hay libertad de expresión y cada uno puede opinar. Es un derecho opinar y para mí pensar que pueden decir mentiras, verdades o tonterías. Romario habla mucho", soltó en las últimas horas el entrenador de Brasil, quién no dudó en tirarle un dardo al exfutbolista.

Como si algo le faltara a esta telenovela, Vinícius protagonizó un sincericidio en conferencia de prensa y quedó expuesto a las críticas de los periodistas. "No me preparé de la mejor manera después del Mundial. Me tomé las vacaciones para disfrutarlas de verdad, al final entrené menos. Soy humano, cometo errores muchas veces. Tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida. Y eso quizás haya afectado mi comienzo de temporada", reveló el atacante de Real Madrid, quién atraviesa una floja temporada en el conjunto español.

A qué selección americana fue convocado el nieto de Johan Cruyff

El nieto de Johan Cruyff, Shea Cruyff-Beane, que juega en las categorías inferiores del Nàstic de Tarragona, fue convocado para representar a la selección Sub 18 de Estados Unidos en una gira internacional que se llevará a cabo con dos partidos ante Portugal y Noruega en territorio lusitano.

El llamado representa el primer paso internacional de una nueva generación de la familia Cruyff. Johan ganó tres Balones de Oro, se destacó como jugador del Ajax y el Barcelona, además de ser líder futbolístico de La Naranja Mecánica, selección nacional holandesa que brilló en los 70, y dirigió al equipo catalán que conquistó la primera UEFA Champions League del club en 1992.

Shea nació en España y también podía elegir a Países Bajos, por su familia materna, o a Estados Unidos, por su padre. El futbolista creció en Sitges junto a su madre, Chantal, hija mayor de Johan, y su padre, Todd Beane. Beane jugó en el Dartmouth College y llegó al fútbol profesional en Estados Unidos antes de trasladarse a Barcelona a comienzos de los años 2000 para colaborar con Johan durante 14 años. Ambos crearon el Cruyff Institute for Sport Studies y, en diciembre de 2015, Beane fundó la TOVO Academy junto con Chantal. Finalmente optó por la selección estadounidense, al menos durante su etapa en las categorías inferiores.

Así es que Shae Cruyff-Beane seguirá la línea de Johan, Jordi, hijo de Johan que fue jugador del Barcelona, la selección holandesa y también ejerció como entrenador hasta relanzarse como director deportivo, y Jesjua Angoy-Cruyff, otro nieto de Johan que militó en la reserva de varios clubes como Barcelona y Wigan de Inglaterra antes de llegar a jugar en la tercera división de Estados Unidos.