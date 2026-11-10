Conmoción en Brasil: asesinaron de una puñalada al padre de un compañero estrella de Neymar en Santos

La noticia fue confirmada por el propio jugador y el club albinegro. Cuál fue el gesto de Ney que fue destacado por su compañero.

El fútbol brasileño recibió una dura noticia en torno a una figura del Santos: Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años y padre del delantero Rony, fue apuñalado mortalmente en el cuello este lunes por la tarde, alrededor de las 15.30. El hecho se registró en la calle Patrolino Bentes, en el barrio Novo de Terra Alta, un municipio ubicado en el noreste de Pará.

El delantero estrella de Santos confirmó la noticia con un estremecedor escrito en su cuenta personal de Instagram. "Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil", dice en parte de la dolorosa publicación.

Según confirmó el medio brasileño O Globo, que tomó información de la Policía Militar de Pará, "la autora del ataque fue una mujer" y "fue detenida en el acto (con el arma utilizada, un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo) y trasladada por las autoridades competentes a la Comisaría de Policía Civil (Depol)".

En su artículo periodístico confirmaron también que "fue identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 años". "Si bien no se ha revelado el móvil del crimen, personas cercanas al atleta indican que la sospechosa mantenía una relación sentimental con el padre del delantero", escribieron en el prestigioso medio.

Según contaron se acercó un equipo médico para intentar salvarle la vida pero no sobrevivió a las heridas que le provocaron.

El agradecimiento especial para Neymar por el gesto que tuvo

Luego de haber recibido la noticia. el club lo liberó para que pueda estar con su familia. Ante esta noticia, Neymar le puso a disposición su avión para que la familia pueda viajar.

"Mi más sincero agradecimiento a Neymar por su generosidad y disposición para ofrecernos su avión y ayudarnos en estos momentos, haciendo posible que mi familia pudiera viajar", escribió en el triste escrito que publicó.

A su vez, le agradeció al club y al DT: "Quiero expresar mi gratitud al Santos Futebol Clube, al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Cuca, y a todos los que han demostrado cariño, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia".

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El mensaje completo de Rony despidiendo a su padre en redes sociales

"Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre.

Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil.

Quiero expresar mi gratitud a Santos Futebol Clube, al personal técnico, en especial al profesor Cuca, y a todos los que mostraron afecto, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia.

Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje.

Gracias también a todos los amigos, familiares y personas que están orando y ofreciendo apoyo a mí y a mi familia.

En este momento, mi deseo es estar al lado de mi familia, honrar la memoria de mi padre, y encontrar fuerzas para seguir adelante.

Sigo firme en la fe, porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles.

"El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. (Salmo 34:18)

Que Dios consuele nuestros corazones".