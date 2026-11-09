Accidente en Ruta 40: dos motociclistas fueron trasladados en ambulancia al hospital

El siniestro ocurrió este domingo cerca de las dos de la tarde en Villa La Angostura. Intervinieron los Bomberos Voluntarios, Policía y trabajadores de salud.

Dos personas que viajaban en una moto resultaron involucradas en un accidente de tránsito este domingo 8 de noviembre sobre la Ruta 40 , a la altura del kilómetro 2093,50. Ambas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Según lo informado por Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el alerta se recibió a las 13.54, cuando un integrante del cuerpo activo de informó sobre el siniestro y se activó el operativo de emergencia, con el desplazamiento de una dotación hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos encontraron que efectivos de la Comisaría 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz ya trabajaban en la asistencia de las personas involucradas. Por las imágenes difundidas no se observan adversidades climáticas que hayan influido en la mecánica.

Dos personas hospitalizadas

Los bomberos se sumaron a las tareas y realizaron además la seguridad de la escena para prevenir nuevos incidentes mientras se desarrollaba el operativo.

El accidente involucró a dos ocupantes de una moto marca Kawasaki. Ambos fueron derivados al hospital local para su correspondiente evaluación y atención médica.

Hasta el momento no se informaron las circunstancias en las que se produjo el siniestro ni el carácter de las lesiones que sufrieron las personas.

A más de 120 km/h entre curvas: un camión fue registrado a máxima velocidad por la ruta 40

Una imprudente maniobra se registró este sábado por la tarde sobre la ruta 40, cuando un camión circulaba a más de 120 km/h, cuando la velocidad máxima es de 80km/h. El episodio fue registrado por un automovilista que circulaba detrás de él, evidenciando el peligro entre curvas y contracurvas.

El episodio ocurrió cuando el camión se dirigía hacia Villa La Angostura, en una jornada marcada por un intenso movimiento vehicular por el K42, una reconocida carrera de trail running. El conductor del auto mostró la velocidad a la que circulaba, mientras se veía al camión a mayor velocidad.

La Ruta Nacional 40, en el corredor turístico que conecta Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, presenta numerosos sectores de curvas, contracurvas, pendientes y tramos donde las condiciones de visibilidad obligan a extremar las precauciones.

El episodio registrado, publicado por La Angostura Digital, evidencia la imprudencia de algunos conductores, más de un vehículo de gran porte que a gran velocidad en una zona inclusive de doble línea amarilla, implica un gran peligro para él y demás conductores que circulan allí.

Una semana atrás un impactante choque entre dos autos en la Ruta 40 también generó gran alarma en la Ruta Nacional 40. En este caso obligó a desplegar un operativo de asistencia en el que participaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud.

El siniestro tuvo como protagonistas a un Renault Stepway en el que viajaban dos adultos y un niño que debieron ser trasladadas al hospital para recibir atención médica. Por otra parte un Volkswagen Polo Track que era ocupado por una sola persona no sufrió lesiones de consideración.