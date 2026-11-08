Tragedia en Egipto: un choque de trenes dejó cuatro muertos y casi 90 heridos

El accidente ocurrió en la provincia de Giza, cerca de El Cairo. Varios vagones y se desplegó un importante operativo de rescate.

Un choque de trenes en Egipto provocó una tragedia este domingo y dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y casi 90 personas heridas. El accidente generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a los pasajeros y retirar los vagones afectados.

El episodio ocurrió en una zona cercana a El Cairo y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria mientras avanzaban las tareas de rescate. Las autoridades desplegaron personal especializado y maquinaria pesada para intervenir sobre las formaciones siniestradas.

El accidente tuvo lugar en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de la capital egipcia. Varios vagones descarrilaron y los rescatistas debieron utilizar grúas para retirar las estructuras.

Así fue el choque de tren

De acuerdo con la información difundida por las autoridades ferroviarias, una de las formaciones impactó desde atrás a otra que circulaba por la misma zona. El primer tren cubría el trayecto entre Guiza y Fayum, mientras que el segundo había partido desde El Cairo con destino a Asuán, en el sur del país.

El balance inicial fue informado por el Ministerio de Salud y Población egipcio, que confirmó cuatro fallecidos y 88 heridos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la cantidad de víctimas podría aumentar a medida que avanzaran las tareas de rescate.

Después del choque, los equipos de emergencia trabajaron para retirar los vagones afectados. Para llevar adelante las maniobras, recurrieron a grúas, según detalló la autoridad ferroviaria.

En el lugar participaron 72 ambulancias para las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 49 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 29 al Hospital Al Ayyat y 10 al Hospital Atfih.

La investigación

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, manifestó que seguía el desarrollo de la situación “con gran preocupación” y ordenó iniciar una investigación urgente para determinar las responsabilidades por el accidente.

“Sigo con gran interés las repercusiones del accidente de los dos trenes y expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y mis mejores deseos de recuperación para los heridos”, escribió a través de sus redes.

También, agregó: “He instruido a los aparatos del Estado para que proporcionen la atención médica necesaria, aceleren la investigación de las circunstancias del accidente y responsabilicen a todo aquel cuya negligencia quede probada”.

Antecedentes

La región donde ocurrió el accidente tiene antecedentes de graves tragedias ferroviarias que dejaron cientos de víctimas y marcaron la historia del transporte en Egipto. Uno de los episodios más devastadores se registró en 2002, cuando un incendio se desató en un tren que circulaba por el sur de El Cairo. El fuego se propagó rápidamente entre los vagones y provocó la muerte de más de 370 personas, además de dejar numerosos heridos.

Años más tarde, en 2009, se produjeron nuevos accidentes ferroviarios en la misma zona, que también dejaron decenas de víctimas y volvieron a poner en evidencia los problemas de seguridad de la red de transporte. Estos antecedentes mantienen bajo atención el estado de las vías y las condiciones de circulación de los trenes en el país.