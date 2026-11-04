Luego de la tragedia: las fuertes palabras del arquero que chocó a Jesús de Miguel

Jesús Owono se expresó públicamente tras las muerte de su rival en el partido disputado hace un par de días.

La muerte de Jesús de Miguel dejó una profunda conmoción en el fútbol español y puso en una situación límite a Jesús Owono , el arquero del FC Andorra que protagonizó el choque con el delantero del Tenerife durante el partido del lunes. Después de permanecer en silencio, el futbolista realizó su primera declaración pública y describió el momento que atraviesa como “los días más difíciles de mi vida” .

La tragedia ocurrió en los minutos finales del encuentro correspondiente a la Segunda División española. Owono salió de su arco para intervenir en una pelota y, en la acción, impactó con su pierna contra el pecho de De Miguel . El delantero cayó al suelo y recibió asistencia médica durante varios minutos antes de ser trasladado en ambulancia.

El futbolista del Tenerife fue internado en estado grave y murió el martes, sin recuperar la conciencia. Tenía 30 años.

A través de un comunicado difundido por el Andorra, el arquero expresó su pesar por la pérdida y manifestó su acompañamiento a los familiares y allegados del atacante. También reconoció que todavía le resulta difícil procesar lo ocurrido.

“Son los días más difíciles de mi vida”, expresó Owono, quien aseguró que su pensamiento está puesto en De Miguel y en el dolor de quienes lo rodeaban.

El guardameta también señaló que afrontará las preguntas que puedan surgir sobre el episodio, aunque pidió respeto frente a una situación que lo afecta profundamente.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

El respaldo del Andorra y sus compañeros

El club del arquero acompañó la publicación con un mensaje de apoyo y confirmó que está brindando asistencia psicológica a quienes lo necesiten dentro de la institución.

La situación también generó una reacción entre sus compañeros. Lautaro Spatz, futbolista del Andorra, defendió públicamente a Owono y remarcó que el arquero está atravesando un momento de enorme angustia.

El jugador sostuvo que su compañero nunca tuvo intención de lastimar a De Miguel y describió el episodio como un accidente con consecuencias devastadoras.

La Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, país de origen de Owono, también manifestó su respaldo al futbolista.

Las amenazas y el cierre de sus redes sociales

La repercusión del episodio excedió el ámbito deportivo. Después de conocerse la muerte del delantero, Owono recibió mensajes agresivos y amenazas a través de las redes sociales.

Entre los ataques, algunos usuarios llegaron a insultarlo y a responsabilizarlo directamente por lo ocurrido. Frente a esa situación, el arquero desactivó su cuenta de Instagram.

El caso también tuvo consecuencias para otro futbolista. Michel Owono, arquero que no está involucrado en el choque, denunció que recibió mensajes racistas después de ser confundido con Jesús Owono.

La situación encendió una nueva preocupación por el hostigamiento en redes sociales, en medio de una tragedia que todavía genera dolor entre los protagonistas y sus respectivos clubes.

Una investigación para esclarecer lo ocurrido

La Policía Nacional española abrió una investigación para reconstruir las circunstancias de la muerte de De Miguel y determinar qué sucedió durante la jugada.

El procedimiento busca reunir información sobre el episodio y la atención médica que recibió el futbolista. Por el momento, no se conoció una resolución definitiva sobre las responsabilidades vinculadas con el hecho.

Mientras avanza la investigación, el caso mantiene en primer plano una situación excepcional: una acción de juego terminó con la muerte de un futbolista y dejó a otro atravesando un fuerte impacto emocional.

Owono, que fue expulsado durante el encuentro, todavía no pudo volver a la normalidad. En su primera declaración pública, dejó en claro que su prioridad es acompañar a la familia de De Miguel y afrontar el proceso con respeto.

El fútbol español continúa conmocionado por la pérdida del delantero del Tenerife, mientras el arquero del Andorra intenta atravesar una de las situaciones más difíciles de su carrera y de su vida personal.