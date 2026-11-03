Neuquén será sede del 15° Encuentro Nacional de Juegos de Mesa.

El evento federal desembarcará en el Centro de Convenciones Domuyo del 6 al 8 de noviembre con entrada libre y gratuita.

La ciudad de Neuquén se prepara para recibir por primera vez al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa (ENJM) en su 15° edición. La cita federal más importante del sector lúdico en la Argentina se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, del 6 al 8 de noviembre , en las instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo , en la Isla 132.

El evento, que se caracteriza por ser de acceso libre y gratuito , convoca de manera anual a jugadoras, jugadores, diseñadores, ilustradores, editoriales, tiendas, clubes y organizaciones de todo el país. La iniciativa tiene como objetivo central promover, celebrar y democratizar el acceso a la cultura lúdica en un entorno inclusivo, participativo y profundamente intergeneracional.

La propuesta está pensada para albergar a un público heterogéneo que incluye desde las infancias y juventudes hasta las personas mayores.

Durante los tres días se desplegará un amplio abanico de actividades gratuitas que contemplan talleres, charlas sobre desarrollo, mesas de juego libre, instancias para probar prototipos en fase de diseño, espacio para juegos de rol y torneos oficiales, orientados tanto a aficionados experimentados como a quienes se acercan por primera vez al universo de los juegos de mesa modernos.

Espíritu federal, inclusión y construcción comunitaria

Nacido originalmente en la provincia de Buenos Aires, el ENJM ha consolidado a lo largo de sus quince realizaciones un perfil itinerante y fuertemente federal.

Foto: 1er ENJM.

Tras haber recorrido sedes de relevancia en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta, su desembarco en la capital neuquina reafirma el propósito de federalizar la actividad lúdica y disolver las fronteras geográficas, enlazando las diversas realidades y disciplinas que convergen en la creación de juegos en cada región del país.

Asimismo, la organización del encuentro sostiene acciones permanentes de inclusión social que buscan extender el impacto de lo lúdico más allá de las tres jornadas del evento. Entre estas iniciativas se destacan la creación y el acompañamiento de ludotecas escolares surgidas desde el propio marco del ENJM, además de la invitación abierta a diversas instituciones comunitarias y educativas para sumarse a los espacios de capacitación, debate y formación.

El eje rector del trabajo radica en el aspecto vincular: compartir ideas, intercambiar experiencias sobre la práctica profesional y cotidiana, y afianzar las redes entre quienes diseñan, producen, difunden y piensan el campo del juego en la Argentina.

Organizadores y propuesta abierta a la comunidad

El 15° Encuentro Nacional de Juegos de Mesa cuenta con la organización y el impulso coordinado de agrupaciones, colectivos y editoriales de extensa trayectoria como La Cantera, Editorial Multiverso, Saraña Huwitaqui y Homo Ludens, entre otros actores del ámbito lúdico. A través de este esfuerzo colectivo, la organización busca generar un espacio autogestionado en el que conviven creadores emergentes, editoriales independientes y referentes de todo el país.

La cita en el Centro de Convenciones Domuyo representa una oportunidad histórica para la Patagonia y toda la región del Comahue, invitando a la comunidad a descubrir la fuerza transformadora de lo lúdico, reencontrarse en torno a una mesa y formar parte de esta celebración abierta de la cultura popular nacional.