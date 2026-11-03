Otra tragedia aérea: así chocaron dos helicópteros cuando intentaban aterrizar en el Everest

El choque se produjo en pleno aterrizaje y causó un muerto. Se registró en momentos críticos para el transporte aéreo tras el avión estrellado en Florida.

La tragedia envolvió a dos helicópteros que pretendían aterrizar en un campamento del Everest.

Dos helicópteros chocaron este martes por la mañana mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal , en una tragedia que dejó como saldo un pasajero muerto y al menos dos personas heridas.

El choque se produjo cerca de las 8:15 a. m. en el helipuerto de Pheriche , un punto clave de paso para las expediciones en el Himalaya. Las aeronaves involucradas pertenecían a las empresas privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Estas firmas realizan de forma habitual traslados de pasajeros, soporte logístico y evacuaciones médicas en la zona.

De acuerdo con los reportes de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal , los rotores de ambos aparatos entraron en contacto durante las maniobras de aproximación a la pista de descenso.

Cámaras de seguridad ubicadas en el sector registraron el momento en que las aeronaves se acercaron peligrosamente antes del choque de sus palas y causaron el incidente en el distrito de Solukhumbu, a unos 250 kilómetros de Katmandú.

Identificaron a la víctima fatal y a uno de los heridos

La víctima fatal fue identificada como Vasant Kumar Balara Madu, un ciudadano indio de 47 años. Según confirmó la policía del distrito de Solukhumbu, su cuerpo fue trasladado por vía aérea a la localidad de Lukla para realizar las autopsias correspondientes.

Entre los heridos, en tanto, se encuentra Shailesh Kishan Patel, un ciudadano neozelandés de origen indio de 53 años, quien debió ser derivado en helicóptero hacia un centro médico para recibir asistencia especializada.

Por su parte, el piloto de la unidad perteneciente a Fishtail Air sufrió heridas leves en el impacto.

Dónde se produjo el accidente de los helicópteros

El accidente tuvo lugar en el helipuerto del barrio 4 del municipio rural de Khumbu Pasang Lhamu, un área estratégica situada a unos 150 kilómetros al noreste de Katmandú.

En esta región de alta montaña, los servicios de aviación resultan indispensables para conectar el campamento base del Everest con los centros urbanos y proveer suministros a los escaladores.

Los helicópteros, durante las maniobras de aproximación a la pista de descenso antes del accidente en el Everest.

El choque ocurre pocos días después de que otro helicóptero con seis ocupantes se estrellara en el distrito de Chamoli, en Uttarakhand, mientras cubría la ruta entre Badrinath y Dehradun.

Estos incidentes se suman a otra tragedia aérea registrada en los últimos días, pero a miles de kilómetros de distancia, con la caída de un avión privado en Florida, Estados Unidos, donde murieron las nueve personas que iban a bordo.