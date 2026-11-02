Allanamientos por abigeato: secuestraron teléfonos, artículos de corte y tres cabezas de ciervo

Los operativos se realizaron durante el fin de semana en una localidad cordillerana. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Los allanamientos se realizaron durante el fin de semana.

La Policía de la provincia de Neuquén realizó tres allanamientos por dos causas de abigeato en San Martín de los Andes . Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana y contaron con la participación de distintas unidades policiales y organismos provinciales.

Los operativos se llevaron adelante el sábado 31 de octubre , en el marco de dos investigaciones . Según informaron desde la fuerza, las diligencias arrojaron resultados positivos y permitieron reunir elementos considerados de interés para avanzar en el esclarecimiento de las causas.

Entre los objetos incautados se encontraron dispositivos de telefonía celular, herramientas de corte, elementos de carga, cartuchería e indumentaria que, de acuerdo con los investigadores, podrían estar relacionadas con los hechos investigados.

Además, uno de los hallazgos más llamativos fue el secuestro de tres cabezas de ejemplares de ciervo, que también quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Cómo fueron los allanamientos por abigeato

Los procedimientos requirieron un importante despliegue de efectivos y la intervención de diferentes áreas especializadas de la Policía de Neuquén, que trabajaron de manera coordinada para concretar las medidas judiciales.

Participaron agentes de la Dirección de Seguridad Lagos del Sur, la Brigada Rural Zona Sur, la Comisaría 25°, la Brigada de Investigaciones Zona Sur, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y la División Criminalística.

También intervino personal del Cuerpo de Guardafaunas de la Provincia, cuya participación se dio en el marco de las actuaciones que incluyeron el hallazgo de restos de animales silvestres.

Uno de los resultados más relevantes fue el hallazgo de tres cabezas de ciervo, cuya procedencia y posible relación con los hechos deberán determinarse en el marco de la investigación.

La Justicia continúa investigando las dos causas de abigeato

Tras finalizar los allanamientos en San Martín de los Andes, todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.