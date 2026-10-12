Personal policial descubrió este domingo 155 piezas de fauna transportadas sin la guía correspondiente en la zona cordillerana.

Secuestro récord de astas de ciervo en un control sobre la Ruta 40

Un patrullaje preventivo realizado este domingo por la Policía de la Provincia de Neuquén terminó con un increíble secuestro . La secuencia tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección de las Rutas Nacionales 40 y 237.

Allí, los efectivos lograron incautar 155 astas de ciervo que eran transportadas en una camioneta Toyota Hilux gris y, según constató personal de Parques Nacionales, no contaban con la guía de tránsito correspondiente.

El procedimiento se desarrolló este domingo, pasadas las 12 , cuando efectivos policiales identificaron el vehículo en el que circulaban dos hombres.

Durante la intervención, advirtieron que llevaban astas de ciervo y posteriormente se dio participación al organismo encargado de verificar la documentación de la carga.

Infracción y retención

A partir de esa intervención, ambos se dirigieron voluntariamente al Destacamento Nahuel Huapi, donde se continuó con el procedimiento y se convocó a personal de Parques Nacionales.

En esa dependencia se verificó la situación de las astas y la documentación requerida para su traslado.

Tras constatar la falta de la documentación, Parques Nacionales labró el acta de infracción y procedió al secuestro de las 155 astas de ciervo que eran trasladadas en la camioneta.

Qué pasó con los infractores

Como parte de las actuaciones, los efectivos también verificaron la documentación de la Toyota Hilux y consultaron los sistemas policiales para establecer si existían requerimientos vigentes sobre el vehículo.

El resultado de esas comprobaciones permitió constatar que la camioneta no registraba requerimientos. Una vez finalizados los controles y concretado el secuestro de la carga, sus ocupantes pudieron continuar circulando.

Más de 5.000 balas, armas y 40 "trofeos de fauna"

Otro impactante operativo se realizó días atrás en una estancia de una zona rural de Zapala, a 30 kilómetros de ciudad del centro de la provincia. Personal policial se hizo presente en el lugar para llevar adelante un allanamiento que terminó con resultados positivos y el secuestro de armas, municiones y "trofeos" de fauna silvestre.

El operativo fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y participó personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre. En el lugar se avanzó en el control y resguardo de diversos elementos encontrados que estaban vinculados a la actividad de caza y tenencia de armas.

El procedimiento permitió el secuestro de 40 piezas de trofeos de fauna, entre ellos astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado. Por estos elementos se elaboró un acta de infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539, ya que no contaban con la documentación habilitante.

Al mismo tiempo, se realizó un impactante secuestro de municiones completas y vainas servidas, alrededor de 5.300 de una amplia variedad de calibres para armas largas y cortas, además de cartuchería para escopeta.

Efectivos policiales también lograron incautar 17 armas de fuego, entre ellas 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver, que se encontraban fuera de las condiciones de seguridad reglamentarias.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.