La Municipalidad tiene una modalidad exprés que permite renovar el carnet en el mismo día. Cómo es, cuál es su costo y dónde se hace.

Licencia de conducir en Neuquén: los nuevos requisitos para renovar sin turno previo

La ciudad de Neuquén cuenta con la posibilidad de renovar la licencia de conducir sin solicitar turno previo a través de una modalidad exprés que se realiza de manera presencial y otorga el carnet en el mismo día . Este mecanismo tiene como objetivo agilizar el trámite y que los vecinos resuelvan esta situación de manera rápida.

Una de sus características es que permite elegir el tiempo de validez de la nueva licencia, con un límite máximo de cinco años . Y a menor cantidad de años, el costo del trámite también será más bajo. De todos modos, para acceder a esta modalidad, se deben cumplir ciertas condiciones y presentar la documentación requerida.

La modalidad exprés está destinada a conductores que necesitan resolver determinados trámites de la licencia de conducir, entre ellos renovaciones, duplicados por pérdida o robo y reimpresiones para turistas que están de tránsito.

El trámite permite acceder a la licencia de conducir en el mismo día. Claudio Espinoza

Lucas Padín, director de Licencias de Conducir, agregó que “es una alternativa más que fue pensada desde el Ejecutivo y trabajada por el Consejo Deliberante con el fin de dar una solución a las personas que en distintas circunstancias puedan tener la licencia sin turno previo”.

Cuáles son los requisitos para la renovación exprés

Para acceder a la renovación sin turno, los conductores deben concurrir con la documentación necesaria. Entre ellos se encuentran:

Cenat (pago e impreso).

DNI (fotocopia y original) o dni trámite.

Licencia de conducir(original y fotocopia de ambas caras) si se extravió o fue robado, se debe presentar denuncia.

Apto psicofísico. (por médicos habilitados)

Certificado libre de deuda alimentaria.

Certificado no inscripción del registro de violencia.

Si la licencia fue retenida (no destruida), deberá presentar el acta de retención de la misma.

Dónde puede hacerse la renovación exprés

La Municipalidad de Neuquén habilitó dos delegaciones para realizar la renovación sin turno:

Estación Terminal de Ómnibus Neuquén (ETON): Dr. Teodoro Luis Planas 2900, puerta C.

(ETON): Dr. Teodoro Luis Planas 2900, puerta C. Delegación Santa Teresa: Santa Teresa 2009.

La Municipalidad habilitó dos sedes para realizar la renovación exprés.

El trámite dura unos 15 minutos y puede realizarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:00. Una vez emitida, la licencia exprés tiene una validez de 5 años. También hay opciones de 1, 2, 3 o 4 años a menor costo.

Cuál es el precio de la licencia exprés, según el vehículo y los años de validez

Este es el cuadro tarifario publicado por la Municipalidad de Neuquén (en todos los casos se debe agregar una suma de $4.556 por costos de gestión):

Clase A – Motos

A1.1 – 50 cc: $27.233 por un año, $54.467 por dos años, $81.700 por tres años, $108.934 por cuatro años y $136.167 por cinco años.

$27.233 por un año, $54.467 por dos años, $81.700 por tres años, $108.934 por cuatro años y $136.167 por cinco años. A1.2 (hasta 150cc): $34.859 por un año, $69.719 por dos años,$104.57 por tres años, $139.438 por cuatro años y $174.297 por cinco años.

$34.859 por un año, $69.719 por dos años,$104.57 por tres años, $139.438 por cuatro años y $174.297 por cinco años. A1.3 (hasta 300cc): $37.583 por un año, $75.167 por dos años, $112.750 por tres años, $150.334 por cuatro años y $187.917 por cinco años.

$37.583 por un año, $75.167 por dos años, $112.750 por tres años, $150.334 por cuatro años y $187.917 por cinco años. A1.4 (De mas de 300 cc): $38.126 por un año, $76.252 por dos años, $114.378 por tres años, $152.505 por cuatro años y $190.631 por cinco años.

$38.126 por un año, $76.252 por dos años, $114.378 por tres años, $152.505 por cuatro años y $190.631 por cinco años. A2.1 (tricíclico y cuatriciclos hasta 300cc): $38.676 por un año, $77.352 por dos años, $116.028 por tres años, $154.704 por cuatro años y $193.380 por cinco años.

$38.676 por un año, $77.352 por dos años, $116.028 por tres años, $154.704 por cuatro años y $193.380 por cinco años. A2.2 (tricíclico y cuatriciclos más de 300cc): por un año $38.676, $77.352 por dos años, $116.028 por tres años, $154.704 por cuatro años y $193.380 por cinco años.

por un año $38.676, $77.352 por dos años, $116.028 por tres años, $154.704 por cuatro años y $193.380 por cinco años. A3 (tricíclico y cuatriciclos cabinados cualquier cilindrada): $38.676 por un año, $77.352 por dos años, $116.028, por tres años, $154.704 por cuatro años y $193.380 por cinco años.

Clase B – Autos

B 1 y B 2: $43.032 por un año, $86.063 por dos años, $129.095 por tres años, $172.126 por cuatro años y $215.158 por cinco años.

$43.032 por un año, $86.063 por dos años, $129.095 por tres años, $172.126 por cuatro años y $215.158 por cinco años. B 3: $37.583 por un año, $75.167 por dos años, $112.750 por tres años, $150.334 por cuatro años y $187.917 por cinco años.

El valor de la licencia dependerá del vehículo y de los años de vigencia.

Clase C

C 1 (3.500 hasta 12.000 kg) : $53.924 por un año, $107.848 por dos años, $161.773 por tres años, $215.697 por cuatro años y $269.621 por cinco años.

: $53.924 por un año, $107.848 por dos años, $161.773 por tres años, $215.697 por cuatro años y $269.621 por cinco años. C 2 (12.000 hasta 24.000 kg): $56.648 por un año, $113.297 por dos años, $169.945 por tres años, $226.593 por cuatro años y $283.242 por cinco años.

$56.648 por un año, $113.297 por dos años, $169.945 por tres años, $226.593 por cuatro años y $283.242 por cinco años. C 3 (más de 24.000 kg): $57.191 por un año, $114.382 por dos años, $171.573 por tres años, $228.764 por cuatro años y $285.955 por cinco años.

Clase D Transporte de pasajeros

D1 (de hasta 8 pasajeros) : $53.924 por un año, $107.848 por dos años, $161.773 por tres años, $215.697 por cuatro años y $269.621 por cinco años.

: $53.924 por un año, $107.848 por dos años, $161.773 por tres años, $215.697 por cuatro años y $269.621 por cinco años. D2 (más de 8 hasta 20 pasajeros): $62.093 por un año, $124.186 por dos años, $186.279 por tres años, $248.372 por cuatro años y $310.464 por cinco años.

$62.093 por un año, $124.186 por dos años, $186.279 por tres años, $248.372 por cuatro años y $310.464 por cinco años. D3 (más de 20 Pasajeros): $62.636 por un año, $125.271 por dos años, $187.907 por tres años, $250.542 por cuatro años y $313.178 por cinco años.

$62.636 por un año, $125.271 por dos años, $187.907 por tres años, $250.542 por cuatro años y $313.178 por cinco años. D4 (vehículos de emergencia): $63.185 por un año, $126.371 por dos años, $189.556 por tres años, $252.741 por cuatro años y $315.927 por cinco años.

Clase E2 (Maquinarias no agrícolas)