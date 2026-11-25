El Municipio de la ciudad informó que se interrumpirá la circulación vehicular sobre arteria. Cómo y cuándo será el corte.

La Municipalidad de Neuquén informó este miércoles una nueva interrupción del tránsito en una importante calle de la ciudad. Se trata de Félix San Martín , en el tramo comprendido entre Primeros Pobladores y Carmen de Patagones .

El corte de la circulación vehicular comenzará este jueves 26 de noviembre y se extenderá durante diez días. Las autoridades explicaron que la medida responde a los trabajos vinculados con la construcción del tramo 6 de la Avenida Mosconi.

En detalle, la restricción se debe a las tareas de instalación de cañerías subterráneas , fundamentales para avanzar en la ejecución de esta megaobra de infraestructura vial y pluvial.

Durante los días que dure la intervención, los automovilistas podrán utilizar como vías alternativas las calles Primeros Pobladores y Alderete.

Sebastián Fariña Petersen

Habilitarán un ingreso excepcional

Además, desde la Municipalidad informaron que, con el objetivo de garantizar el acceso a las viviendas y comercios ubicados sobre Félix San Martín, se permitirá el ingreso excepcional en contramano desde Carmen de Patagones, exclusivamente para frentistas y clientes de los locales comerciales.

Por último, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución por el sector, respetar la señalización de obra y utilizar las vías alternativas habilitadas mientras se desarrollen los trabajos.

La obra del viaducto que avanza hacia la etapa final

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron la obra del viaducto, una infraestructura que mejorará la circulación vehicular y agilizará los accesos a la ciudad. Los trabajos, según lo informado oficialmente, avanzan a buen ritmo y se prevé que para el próximo 15 de diciembre la estructura esté completamente hormigonada y en condiciones de avanzar hacia su etapa final.

Luego de la recorrida, Gaido destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial, y resaltó que la obra presenta un avance superior al previsto.

“Estamos trabajando en equipo en una de las obras más importantes que tiene la ciudad. Los trabajos están muy avanzados, mucho más rápido de lo que estaba previsto”, expresó el jefe comunal. “Estamos trabajando en equipo en una de las obras más importantes que tiene la ciudad. Los trabajos están muy avanzados, mucho más rápido de lo que estaba previsto”, expresó el jefe comunal.

Además, señaló que el viaducto representa “un orgullo neuquino. Es fundamental para el reordenamiento del tránsito. Es una obra fantástica para la ciudad, que va a generar mucha fluidez en la circulación”.

Los detalles de la obra

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el avance de los trabajos y explicó que comenzó la primera jornada de hormigonado de las losas del puente.

“Los dos primeros vanos, de un total de ocho, van a quedar concluidos durante el día de hoy. Ya iniciamos el ciclo final, que consiste en terminar toda la losa del puente”, detalló. “Los dos primeros vanos, de un total de ocho, van a quedar concluidos durante el día de hoy. Ya iniciamos el ciclo final, que consiste en terminar toda la losa del puente”, detalló.

Precisó que para el 15 de diciembre estará completado el hormigonado de toda la estructura. Luego continuarán con la instalación de las barandas y los New Jersey, los separadores de hormigón que se colocan en el centro de la calzada. Una vez finalizada esa etapa, se avanzará con la iluminación.

Nicola indicó que, posteriormente, restará colocar la carpeta asfáltica definitiva sobre el viaducto y completar los dos accesos. El acceso suroeste ya cuenta con una base negra, mientras que actualmente se trabaja en el terraplén correspondiente al sector noroeste.