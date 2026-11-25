Lo hizo a través de su presidente, Gabriel Álamo. El ex gobernador le contestó con otro escrito y en duros términos. “No necesito autorización de ninguna autoridad partidaria para decir que soy del MPN", dijo.

El Movimiento Popular Neuquino intimó al ex gobernador Jorge Sobisch por el uso de la sigla del partido, al considerar que esta atribución sólo le corresponde al propio MPN.

A través de un escrito presentado ante el escribano Pablo Mariano Sukarevicius , el presidente del partido provincial, Gabriel Álamo , le solicitó a Sobisch “el cese del uso de las insignias, símbolos y siglas partidarias, otorgándole un plazo perentorio de veinticuatro (24) horas para el cese de la conducta cuestionada”.

En la misiva, se pide dejar de utilizar de manera “indebida e ilegal los emblemas, símbolos, siglas y el propio nombre del Movimiento Popular Neuquino”. Algo que, según la presentación, se hizo “en innumerable cantidad de veces y de manera pública”, citando como ejemplo la publicación efectuada en la cuenta personal de Sobisch en Facebook el 17 de noviembre, cuando se convocó a una conferencia de prensa para el lanzamiento del acuerdo político con Carlos Quintriqueo .

También, en la misma red social, el 24, en la que difunde un video en el que se vuelve a utilizar la identificación del MPN y su escudo “para su propia propaganda como candidato, la cual el Movimiento Popular Neuquino como figura jurídica no avala ni sostiene, invocando indebidamente nuestra identidad partidaria ante los comicios convocados por Decreto Provincial N° 1860/2026”.

Argumentos

"Los partidos y agrupaciones reconocidos legalmente pueden registrar ante la Junta Electoral sus símbolos, emblemas y número asignado. Su uso es exclusivo y no pueden emplearlos otros partidos, agrupaciones, asociaciones ni entidades de ningún tipo", citó Álamo en su presentación, al advertir que “además de la violación a la normativa electoral y de partidos políticos vigente, la promoción de publicidad engañosa y la generación de confusión en el electorado utilizando la figura jurídica del Movimiento Popular Neuquino”.

Por estos motivos, intimó a Sobisch para que, “en el plazo perentorio de veinticuatro (24) horas de recibida la presente, se abstenga y cese de manera inmediata y definitiva en el uso indebido del nombre, insignias, emblemas y siglas identificatorias del Movimiento Popular Neuquino, debiendo asimismo retirar dentro de dicho plazo toda publicación o material de difusión pública que utilice dichos signos distintivos sin autorización orgánica”.

La dura respuesta de Sobisch

Mediante otro escrito, Sobisch respondió la intimación del MPN, rechazando “en todos sus términos su contenido, sus fundamentos y sus pretensiones, y le comunico expresamente mi negativa a dar cumplimiento a lo requerido”.

El ex gobernador señaló ser “afiliado al Movimiento Popular Neuquino, fui presidente del partido, intendente de la ciudad de Neuquén por el MPN y tres veces gobernador de la provincia por el voto popular, representando al Movimiento Popular Neuquino. Mi identidad partidaria no depende de su autorización. Mi historia política no está sujeta a su consentimiento. Mi pertenencia al MPN no es una concesión de las circunstanciales autoridades partidarias”.

Claudio Espinoza

“No acepto mordazas de nadie. Ejerceré en plenitud mis derechos políticos y constitucionales, hablaré de lo que quiera, defenderé las ideas en las que creo y jamás ocultaré mi identidad, mi filiación ni mi historia partidaria”, dijo Sobisch.

Identidad partidaria

“El artículo 33 de la Ley Provincial 716, que usted invoca, establece restricciones al uso de los símbolos partidarios por otras organizaciones. Pretender extender esas restricciones hasta prohibirle a un afiliado expresar públicamente su pertenencia política constituye una interpretación que rechazo por arbitraria y restrictiva de derechos constitucionales”, apuntó el ex gobernador.

Y fue más allá: “No necesito autorización de ninguna autoridad partidaria para decir que soy del MPN, reivindicar sus principios, recordar su historia, exhibir mi pertenencia y defender su legado. Ello no implica atribuirme una representación jurídica ni una candidatura oficialmente proclamada por los actuales órganos partidarios. Su intimación es vergonzosa, repugnante, miserable y vil. Constituye una afrenta a la historia de nuestro partido y a quienes dedicamos buena parte de nuestras vidas a construirlo”.

Además, advirtió que a su sector se le impidió “competir internamente. Después resolvieron que el MPN no participara de las elecciones. Ahora pretenden prohibirnos hasta nombrarlo. En mi opinión, semejante conducta demuestra hasta qué punto la actual presidencia del Movimiento Popular Neuquino ha subordinado sus decisiones a los intereses y las órdenes políticas del gobernador de la provincia, dándoles la espalda a sus propios afiliados”.