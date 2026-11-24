Un juez de garantías resolvió extender la prisión preventiva efectiva que vienen cumpliendo dos hermanos , identificados por sus iniciales como G.A.C.O. y M.J.C.O. , quienes están acusados de haber protagonizado un brutal intento de homicidio en el centro de San Martín de los Andes . La decisión se tomó a instancias de la fiscal del caso Inés Gerez , quien advirtió sobre la necesidad de resguardar el avance de la causa.

Durante la audiencia celebrada este martes 24 de noviembre , la representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que la medida cautelar se prolongara por el plazo de un mes , argumentando que continúa vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación .

Para sostener su postura, Gerez explicó que todavía quedan pendientes diligencias probatorias fundamentales , entre ellas la identificación y captura de un tercer sospechoso que habría conducido el auto en el que huyeron, la localización de un testigo clave con orden de paradero, la culminación de peritajes informáticos sobre teléfonos celulares y análisis genéticos de ADN, sumado a la protección de los testimonios de la víctima y de su hijo.

Asimismo, la fiscal se opuso firmemente al planteo de las defensas particulares, que habían requerido el beneficio de la prisión domiciliaria para los acusados, señalando que dicha modalidad resultaba insuficiente para neutralizar los peligros procesales. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz desestimó por el momento el arresto domiciliario y dispuso prorrogar la prisión preventiva en una unidad de detención por el término de siete días para ambos hermanos.

Según la teoría del caso reconstruida por la Fiscalía, el violento episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre alrededor de las 21.30, en una zona céntrica de la ciudad cordillerana. En ese momento, el damnificado, un hombre de 48 años, se encontraba sentado en el interior de su camioneta esperando a su pareja, mientras su hijo había bajado unos instantes para realizar una compra en un comercio de las inmediaciones.

De acuerdo con la acusación, aprovechando que el hombre estaba solo y completamente desprevenido, los dos hermanos arribaron al lugar en un auto junto a un tercer cómplice aún no individualizado. En cuestión de segundos, forzaron la puerta del lado del conductor y lo atacaron de forma sorpresiva y coordinada con un arma blanca, asestándole múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo y principalmente en la zona de la cabeza, con la clara intención de provocarle la muerte.

El brutal ataque recién se detuvo gracias a la intervención de un transeúnte que circulaba por el sector, quien al advertir la escena dio inmediato aviso a la Policía, obligando a los tres agresores a emprender la fuga en el vehículo en el que habían llegado.

A raíz de la gravedad de las heridas sufridas, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde debió ser sometida a una compleja intervención quirúrgica y continúa alojada en la sala de terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

Los investigadores presumen que el trasfondo de la agresión estaría ligado a un conflicto previo por una deuda de dinero y herramientas de trabajo. Actualmente, ambos hermanos enfrentan cargos como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.