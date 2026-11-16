Quién es el neuquino de 22 años que abrirá el show de María Becerra y llegó a las pantallas de Times Square.

Es de San Martín de los Andes, lleva grabados siete discos y abre sus shows cantando el Himno a Neuquén. Hace unos años tocó en el Lollapalooza y ahora fue elegido por Spotify para telonear a una de las artistas más populares del país.

Difícil elegir cuál es la mejor de las buenas noticias que envuelven a Trucha este año. Si la colaboración con Pilar Gough y La Valenti , que nos dejó una versión hipnótica del Neuquén Trabun Mapu; si su presentación en la Usina del Arte en Buenos Aires junto a la orquesta Liria; si la salida de Ilusiones de amor , su séptimo disco, que vino con la tibieza de la primavera para hacernos bailar sin fin; o si las sorpresas que llegaron por mensaje en Instagram: María Becerra , Times Square, Spotify.

Ramiro Carreras , Trucha, escucha esta enumeración entre la felicidad y el asombro. Se sigue riendo como cuando era un niño que corría a orillas del Lácar, maravillado por cualquier hoja que pasara volando por ahí. Dice:

Con esa misma frescura, a los 15 años se lanzó a hacer música en su cuarto de San Martín de los Andes, mirando un tutorial de YouTube. Tenía un micrófono USB, un teclado que había conservado de la infancia y una voz que empujaba y le abría la boca. No parecía tan difícil ese juego: era, ante todo, una delicia. Esas primeras tardes fueron una puerta de entrada para ponerse a estudiar como un autodidacta niño de pandemia. Había sellado con la música un pacto tan natural, tan Eros y vida, que todavía hoy se puede percibir en los discos que compone, con igual compromiso ante el placer.

De San Martín de los Andes a New York

Un día de principios de otoño, Trucha abre Instagram y se encuentra con la noticia de que Spotify quiere incluirlo en su campaña internacional GLOW, un programa global de música que busca visibilizar a artistas y creadores. Tenía que enviar una foto que aparecería durante un día entero en la mítica Times Square, en el cruce de Broadway y la Séptima Avenida de Manhattan.

Buscó, revisó archivos, pero nada parecía encajar con la foto de su vida. Un día antes de enviarla, decidió que era mejor hacer algo nuevo. Un fotógrafo fue hasta su casa a hacerle un par de retratos. No encontraba editores que trabajaran sobre la imagen, así que él mismo agarró el Photoshop, se puso a jugar, la tocó un poco y la envió: Trucha siendo Trucha.

Un puñado de días después, un Trucha de piel roja y torso desnudo aparecía con un brazo en alto en la esquina más icónica de Nueva York.

—Lo más importante de eso, lo que yo más me llevé, fue que justo era un disco muy particular, el último, Ilusiones de Amor, donde lo visual era muy estridente, muy experimental. Pero sobre todo, donde puse muchas cosas de mi identidad en juego y no sabía bien cómo se iban a tomar. De hecho, tenía mucho miedo de que se tome para mal, se malinterprete, ¿viste? Entonces, de repente, tener este reconocimiento, esta oportunidad fue un montón. Fue muy importante desde lo humano y es eso lo que me guardo, la felicidad de compartirlo con mis amigos, mi familia, que sabían el significado que tenía detrás.

Aunque para Trucha se trate de una celebración íntima, no es en absoluto azaroso que esa imagen llegue hasta allí como abrebocas de un disco donde se puede percibir lo que él piensa sobre su música:

—Hay canciones de mi repertorio que son muy específicas, que son para escuchar en un momento y así quizá cobran más valor. No sé si mi música es para escuchar todo el rato, o capaz sí, pero la verdad que me gusta hacer más canciones que acompañen momentos que canciones abstractas, aunque no hay una sin la otra. Y, al mismo tiempo, mi proyecto se basa en la creación de discos conceptuales. Cada uno tiene su esencia, no dejan de ser míos, pero cada uno abre una puerta diferente a un mundo, como a una propuesta y a una dinámica.

En sus discos, y sobre todo en los últimos, que al mismo tiempo son los que fueron ganando más escuchas, Trucha nos abre la puerta de su corazón. No como lugar común, sino como ese lugar sintiente, en apariencia intransferible, que su música logra volver universal. Entonces, Ilusiones de amor tiene reminiscencias de Virus, de Depeche Mode, de George Michael, o mucho más acá, de Alex Anwandter. Pero, sobre todo, son pequeños momentos para bailar los triunfos de nuestras libertades, un amor que explota, el principio del verano, las esquirlas de un romance.

Sueños que no sabía que tenía

En pocos años, Trucha construyó una carrera tan vertiginosa como prolífica, en las que se fue deslizando orgánicamente. Hay un crecimiento sostenido sin renunciar a esa base que empezó a esbozar en su casa de San Martín de los Andes, donde la música estaba presente y pasaba de Mercedes Sosa a Charly García, de Caetano Veloso a Niña Pastori, y una familia que sostenía esos saltos tan desconcertantes de Ramiro.

Desde las decenas de videos cámara en mano hechos con su hermana, los primeros discos caseros tan brillantes, la viralización de uno de ellos en Tik Tok, hasta la oferta de tocar en el Lollapalooza y la insistencia permanente por formarse, tratar a su voz como el instrumento más importante y respetar el pulso creador: hay un camino poderoso en el que reconocerse, que hoy le permite vivir de la música, tener una banda, un equipo y cumplir sueños que ni siquiera sospechaba que tenía.

Entre esa camada de ilusiones desbloqueadas estuvo el recital que hizo en octubre en la Usina del Arte, donde pudo tocar su disco A Ramiro junto a la Orquesta Liria, con arreglos de su directora, Clara Ackermann. El show convocó a más de 700 personas. La propuesta llegó de la mano de Tomás López, quien, junto a Fiona Fernández, forma parte de su equipo. La idea era ofrecer un espectáculo gratuito, en un espacio público, que todos pudieran disfrutar. Sobre todo ellos, como un broche de cariño a un disco tan personal y precioso.

—Fue maravilloso tocar con la Orquesta Liria, un lujo que disfruté desde el sí a la propuesta hasta el ensayo. Yo estaba en medio de la gira que hicimos este año por Rosario, La Plata, Córdoba y Santa Fe y apareció este show, que fue una locura. Es la primera vez que toqué para tanta gente en una propuesta mía. Estoy tan agradecido de poder haberlo hecho junto a mi banda, y junto a mis amigas.

Hace tres años que Trucha tiene su propia banda, integrada en su mayoría por músicos neuquinos: Luisina Formigo, en flauta; Manuel Rosatti, en batería; Nacho Prieto, en percusión; Juan Casado, en el bajo; Clara Levang, en trompeta; Joaquín Villada, en piano; Nacho Pérez, en guitarra. Una buena porción de sus shows los abre cantando el Himno a Neuquén, como una forma de recordarse que siempre están volviendo a casa.

Cerrar el año con María Becerra

—Tengo un poco de miedo —dice entre risas—. Al show para abrir el recital de María lo estuve preparando un montón, pero sigo ahí, como sin imaginármelo. Creo que me gusta la idea de ir a vivirlo, de estar presente con lo que tenga que pasar. Voy a ir solo, con pista, en un formato más performático que me divierte.

Una vez más, la propuesta llegó por Instagram y luego se formalizó. También forma parte de una apuesta de Spotify para impulsar su playlist RADAR, creada para visibilizar artistas emergentes.

—Estoy chocho de la vida, imaginate. Yo a María la veo hace mil años en YouTube, o sea, desde que subió su primer video hasta acá. Siempre fue parte de las reuniones con amigos. Entonces, nada, es todo muy hermoso.

Este martes 17 de noviembre, durante 25 minutos, Trucha, Ramiro Carrera, va a cantar sus “canciones específicas” para ese mar de gente que mueve María Becerra y que espera verla brillar ante un Movistar Arena repleto. Es posible que no sepan que antes van a pasar un ratito por Ilusiones de Amor, ese lugar que construyó Trucha para invitarnos a permanecer en su música. Para los que no vamos a estar esa noche, por suerte, todos sus discos están a un click: preparados, listos, ya.