La reunión se realizará en el marco de la cumbre del foro APEC y marcará el primer encuentro trilateral entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos.

Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán en China: qué temas estarán en la agenda

Una cumbre inédita entre los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos tendrá lugar el próximo jueves en Shenzhen, ciudad ubicada al sureste del territorio chino. La guerra en Medio Oriente y el desarme nuclear serán algunos de los ejes de la reunión, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de las conversaciones.

Después de varias semanas de especulaciones, la Casa Blanca y el Kremlin confirmaron este sábado el encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, que se desarrollará en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el sur de China.

La reunión representará una nueva oportunidad para que Putin recupere protagonismo en el escenario diplomático internacional, luego del aislamiento impulsado por los países occidentales tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Además, será un nuevo acercamiento con Trump, con quien mantuvo un encuentro en Alaska hace poco más de un año.

Medio Oriente y armas nucleares, entre los temas centrales

Uno de los principales asuntos que estará sobre la mesa será la situación en Medio Oriente. También se prevé que los mandatarios conversen sobre la reducción de los arsenales nucleares a nivel mundial.

Así lo adelantó el viernes Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, quien señaló que el presidente estadounidense considera que la proliferación de este tipo de armamento representa un riesgo importante.

"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", expresó ante la prensa.

En cambio, la guerra en Ucrania no formará parte de la agenda. Desde la delegación estadounidense explicaron que China no participa directamente de las negociaciones vinculadas a ese conflicto y que, por ese motivo, no consideran apropiado tratarlo durante la cumbre.

Los vínculos entre Trump, Putin y Xi

Aunque será la primera vez que los tres mandatarios se sienten juntos en una cumbre de estas características, cada uno mantiene antecedentes de encuentros y relaciones diplomáticas con los otros.

Xi Jinping y Vladimir Putin construyeron una estrecha alianza desde que el mandatario chino asumió la presidencia en 2013. Desde entonces, mantuvieron decenas de reuniones y profundizaron los vínculos entre sus países.

Por su parte, Donald Trump y Putin se encontraron personalmente en siete ocasiones, la última durante la cumbre que compartieron en Alaska en 2025. Su relación atravesó momentos de tensión, aunque mostró un acercamiento durante los últimos meses.

Elon Musk acompañará a Trump

La delegación estadounidense contará con la presencia de Elon Musk, quien acompañará a Donald Trump durante su visita a China. Sin embargo, el empresario no integrará la reunión que mantendrán los tres presidentes, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca.

El encuentro se desarrollará en el contexto de la 33.ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Shenzhen entre el 18 y el 19 de noviembre.

El foro reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales espacios internacionales de diálogo y cooperación económica. Este año, la convocatoria se realizará bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".

Será la tercera vez que China reciba una cumbre de líderes de APEC. Las anteriores se realizaron en Shanghái, en 2001, y en Pekín, en 2014.